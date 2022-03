Neymar y Leo Messi centran el foco de las críticas después de la eliminación del PSG a manos del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Uno de los mayores palos los ha repartido Jérome Rothen, es del PSG que ha cargado duramente contra los dos jugadores franquicia del conjunto parisino que suspendieron en una eliminatoria que ha hecho mucho daño en París.

Messi y Neymar, responsables

«¡Los responsables de esta derrota son Neymar y Messi! Depende de ellos asumir sus responsabilidades. Cuando Leonardo recluta a estos muchachos y los pone allí, son las figuras del club. Les pagan por eso. Yo no estacando a Verratti, a Danilo, a Paredes, a Mbappé. Es el único que estuvo peligroso en los dos partidos (Kylian Mbappé). Atacaré a los otros dos, a los dos mercenarios. Entre uno que es un fraude desde que llegó. Me da vergüenza hablar así de Leo. Messi, pero es la realidad. El tipo entra al campo. Me dicen que hizo un esfuerzo en la reposición para recuperar el balón. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Hizo un esfuerzo desde 10 metros».

Neymar

«El otro (hablando de Neymar), perdió todas las pelotas. Digo el otro porque me molesta mucho mencionar su nombre. Desde que está ahí, es una broma. Es menos del 50% de los partidos en el PSG. Y cuando esté ahí, le buscaremos excusas. ¡Messi, para! ¡Neymar, para! El problema está ahí. Son los grandes jugadores los que te sacan la cabeza del agua».