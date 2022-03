El Paris Saint Germain tardará en olvidar una noche como la del Santiago Bernabéu. El conjunto parisino se vio vapuleado por Karim Benzema, quien en apenas 16 minutos dio la vuelta a la eliminatoria para meter al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. El PSG afronta ahora su eliminación en Europa, la salida de Kylian Mbappé y un proyecto galáctico que hace aguas. La constelación de estrellas no ha sido suficiente para el gran objetivo del equipo en la máxima competición continental de clubes y ahora toca reconstrucción o derrumbar todo el proyecto.

El pasado verano Nasser Al Khelaifi revolucionó el mercado y configuró una plantilla cargada de estrellas para acompañar a los ya presentes Kylian Mbappé y Neymar. La llegada de Gianluiggi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf o Leo Messi convirtió al París Saint Germain en el equipo más temido de Europa. Sin embargo, el conjunto parisino ha sembrado muchas dudas a lo largo de la temporada y el fracaso ha sido total después de su eliminación en los octavos de final de la Champions League, despidiéndose de Europa mucho antes que en las dos anteriores campañas en las que llegó a pisar la final y las semifinales.

Kylian Mbappé estaba siendo el gran protagonista de la eliminatoria entre el PSG y el Real Madrid, él solo revolucionó el encuentro de la ida y puso por delante a los suyos en la vuelta, pero el Real Madrid tiró de heroica y empujado por una afición volcada dio la vuelta al marcador con un hat-trick de Karim Benzema para dejar vivo al máximo ganador de la competición. El de Bondy era la única esperanza para hacer historia en un club creado a golpe de talonario por y para conquistar la Champions y al que ahora, además, tienen que resignarse a ver partir este verano.

Al Khelaifi configuró una constelación de estrellas que no ha brillado como se esperaba. Todas sus figuras superan los 30 años y están muy lejos del rendimiento que ofrecían tiempo atrás, en especial Leo Messi, que sigue siendo el gran señalado en Francia porque sus prestaciones no han sido ni de lejos las esperadas. El PSG tiene un equipo plagado de nombres de ensueño, pero que no rinde al nivel de antes y que obliga a tomar decisiones drásticas. El conjunto parisino afronta uno de sus momentos más amargos, fuera de Europa, completamente cuestionado y obligado a plantearse una reconstrucción o derribar todo el proyecto.