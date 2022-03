Xavi Hernández compareció este miércoles en la previa de la ida de los octavos de final de la Europa League en la que se miden Barcelona y Galatasaray en el Camp Nou. Están dinámica ascendente y son claros favoritos para pasar esta ronda y colarse entre los ochos mejores del segundo torneo europeo. No podrá contar ni con Gavi ni Dani Alves el egarense, que abordó estos y otros temas de interés previos a este primer choque ante el cuadro turco de Domènec Torrent.

Planteamiento con el Galatasaray

«Primero vamos con mucha ilusión, Esta competición nos genera ilusión. No es la Champions pero es una competición europea. Queremos hacer un gran partido ante nuestra afición. Estamos en una dinámica buena. Si todos hacemos este esfuerzo, la presión tras pérdida. Debemos plantear este partido como los últimos, seguir nuestro modelo de juego e ir al ataque. Conseguir un buen resultado porque en Turquía es complicado. Hacerlo bien y seguir con buenas sensaciones, seguir con este modelo».

Palabras de Laporta

«No lo sabremos, es una hipótesis. Le agradezco al presidente por las palabras. Tenemos una relación muy buena, estoy muy contento, es un líder natural, un gran presidente. Tenemos un staff magnífico. No tengo quejas, todo lo contrario, es una persona que va de cara. Es un presidente que no tiene dos caras, va de cara. Estoy contento, hacemos un equipo fantástico».

Gavi y Araujo

«Son dos futbolistas importantes de presente y futuro. El club está trabajando bien con ellos para llegar a una acuerdo. Son renovaciones prioritarias, el club está trabajando y es un proceso. Las renovaciones se alargan, pero esperemos para el bien del club y los jugadores que llegue el acuerdo. Están contentos y son importantes».

Domenec Torrent

«Domenec es un amigo, hace cinco meses estuvimos en Catar. Él estuvo viendo nuestro entrenamiento. Es un gran amigo, un gran entrenador, tiene gran experiencia. El modelo de juego que tiene es muy parecido al nuestro. necesita tiempo. Es un cambio de modelo de juego, en una liga turca que no lo conocen tanto. No se entiende la clasificación del Galatasaray por la historia del club. Fue líder estando la Lazio y el Marsella y tienen calidad para salir de esa situación».

Europa League, ¿objetivo real?

«Están los dos objetivos Ya he dicho siempre que el primer gran objetivo es estar en Champions. Nos lo da ser campeones de Europa League o trabajar bien en Liga, que lo estamos haciendo bien. A seguir trabajando. La Europa League es una ilusión. La Liga es la que te dice cómo estás a final de temporada. Te puedes quitar de una ronda de KO pero por un detalle te quedas fuera. LaLiga te dice lo que estás trabajando. Son dos objetivos».

¿Favoritos de Europa League?

«No me veo como un favorito. No conocemos la competición. El Sevilla por ejemplo es más favorito que nosotros, seguro. Somos uno de los candidatos, estamos en un buen momento pero hay que demostrarlo en el campo. Son buenas sensaciones pero cada partido es un examen. No hemos hecho nada todavía. Dinámica positiva de resultados y juego pero hay que seguir».

Cambios en el once

«Mañana habrá cambios, hay gente cansada, con molestias… Ahora tenemos un abanico de posibilidades, tanto en mediocampo como arriba. Más en mediocampo y arriba, gente fresca que está entrenado bien y se merece jugar. Si todos trabajan el nivel de equipo no debe bajar. Mañana habrá cambios».

Verá el Real Madrid-PSG

«Tanto como su jardín no lo diría, pero sí hemos y ha hecho maravillas. Pero no en el Bernabéu, sino en todos los campos. Veré el partido, no te voy a engañar. Lo veré y disfrutaré del partido. La pena es no estar nosotros. Es un partidazo, todo el mundo que pueda lo verá. Que gane el mejor pero si pueden ganar Messi y Ney, mejor».

Ter Stegen

«Todos. Si no te aprieten no das el 100% de ti. Así logramos lo mejor de cada jugador. A todos les viene bien la competencia».

Cambios desde Koeman

«En muchas cosas. estoy muy contento, satisfecho. Hemos hecho un cambio muy grande. Koeman tenía un modelo de juego diferente. Hay hábitos que cuesta cambiar. Son diferentes. Se necesita tiempo, hay muchas cosas que el equipo ha mejorado muchísimo. Pero podemos mejorar más. Estamos en un buen momento y dinámica, pero no hemos hecho nada. No se ha acabado la temporada».

Galatasaray

«El general es un equipo compacto, con Domenec han crecido. Están intentando imponer el modelo de juego. Hace temas tácticos interesantes. Individualidades muy buenas que nos han sorprendido. Tiene jugadores que me han sorprendido. Es un equipo que nos puede complicar. Tenemos que ser intensos y dominadores del juego, ellos sufren sin balón».

Oportunidades para los menos habituales

«No hablo del futuro sino del presente. Siempre habrá oportunidades. No sabemos cuando puede aparecer, pero cuando aparece tienes que estar preparado. Martin es un profesional, Riqui, Oscar… La competitividad es así, entrenan bien y seguro que llegará la oportunidad. No tengo quejas de ninguno. Tienen que seguir entrenando fuerte».

Haaland

«Siempre es buen momento de fichar por el Barça, es el mejor club del mundo, no tengo dudas. No hay ningún futbolista que haya dicho que no al Barça desde que soy entrenador. Eso te lo puedo asegurar».

Qué le dice a los próximos fichajes

«Insistimos en el modelo de juego, de los entrenamientos, es un modelo de juego que gusta, porque somos dominadores. Aquí tocarás más pelotas. Es el mejor club del mundo para mí. La ciudad es maravillosa, la historia, hay muchos aspectos. El Barça es una oportunidad y el modelo de juego es maravilloso».

Koeman

«La relación Koeman-Laporta no pudo hablar, es una relación a dos que no puedo opinar. Lo que sí puedo opinar de él es que le tengo un respeto absoluto, era una referencia. Es una leyenda del club. Yo no le he tenido como entrenador, como culé le agradezco que viniera en un momento difícil. Es de admirar que dejara Holanda para entrenar aquí. Ha sido valiente. Yo sólo puedo decir palabras buenas de Ronald».

Dani Alves

«Podemos hacer una planificación con Dani pero dependerá de su rendimiento en los últimos meses. Su rendimiento ahora es brutal. Todo lo que aporta, es el jugador con más títulos. Trabaja con mucha humildad, ayuda a los jóvenes, al equipo.. Es un capitán sin brazalete. No podemos decir ahora».

Iñaki Peña

«Por eso se ha marchado a jugar. Ha sido valiente. Tenía a Marc y Neto, él quería jugar y ha sido valiente, con decisión, tenemos que seguir. Le hacemos un seguimiento y creemos que lo está haciendo bien. La idea es que torne al Barça y sea parte del equipo».

Ansu Fati

«Ansu está en la parte final de su lesión. Vamos a ver si poco a poco se incorpora a los entrenamientos del grupo. Sus sensaciones marcarán que pueda volver lo antes posible. Tiene que ser trascendente para el Barça. Tener a futbolistas al lado importantes no significa que tenga un rol menor. Mientras mejores jugadores tenga cerca, cualquier futbolista será mejor, rendirá más».

Luchar por LaLiga

«No descartamos nada. Cada jornada pasa y la diferencia sigue siendo la misma, pues es mucho más difícil. Es muy difícil ganar la liga. los demás fallan, pero el Real Madrid no falla. Está haciendo los mismo puntos que nosotros. Ellos tienen el tiempo a favor, pero no es imposible».