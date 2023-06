Mercado de fichajes en directo | Todos los traspasos, cesiones, y noticias de última hora del Real Madrid

Finalizan las ligas nacionales y es hora de conocer los nuevos fichajes que se llevarán a cabo durante este mercado de verano. El Real Madrid parece que va a ser uno de los agitadores de esta ventana de traspasos después de la marcha de Karim Benzema, Eden Hazard o Marco Asensio. El Barcelona quiere también traer de vuelta a Leo Messi, pero parece que no lo tendrá fácil. ¿Quién se irá de la Liga Santander? ¿Quién serán los fichajes estrella este verano?

José Mourinho seguirá en la Roma. Él mismo se encargó de confirmarlo en el último partido de su equipo en la Serie A. Dirigiéndose a la grada, el técnico hizo gestos declarando que se queda al mando de los giallorossis.

José Mourinho when asked by the fans about his future after the final game of the season 👇🏻🟡🔴 #ASRoma

🎥 @laroma24 pic.twitter.com/wmnNAfI1Av

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023