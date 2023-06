Mercado de fichajes 2023 en directo | Posibles fichajes del Barcelona y Real Madrid y última hora de Harry Kane

Este verano de 2023 parece que va a cosechar récords históricos de fichajes. En la tarde del miércoles, el Borussia Dortmund hizo oficial la llegada de Jude Bellingham al Real Madrid por 103 millones de euros. Ahora suena Kane como el siguiente nombre. El Barcelona se ha quedado sin Messi después de que este anunciara su llegada a Miami. Sergio Ramos suena para también para Arabia…

Tras el fichaje de Leo Messi por el Inter de Miami se han disparado los rumores sobre jugadores del círculo íntimo del argentino que podrían ir al colista de la MLS. Beckham no se conforma con el ex del PSG sino que también quiere a Di María y Busquets. Ambos están libres tras terminar sus contratos con la Juventus y el Barça. El fideo prioriza seguir en Europa.

Inter Miami are considering a move for Ángel Di Maria as free agent, as called by @CLMerlo — understand they are informed on conditions of the deal. 🇺🇸🇦🇷 #MLS

Europe remains the priority, Benfica are on it. Meanwhile, Inter Miami are still insisting to sign Sergio Busquets. pic.twitter.com/kSMnIzsZRp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023