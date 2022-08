Mensaje de Futre desde el hospital: «He visto una tarjeta amarilla, pero no la roja»

Paulo Futre se encuentra hospitalizado en su país tras sufrir un accidente cardiovascular por el que tuvo que ser sometido a un cateterismo, pero ya se encuentra estable y ha querido tranquilizar a sus seguidores anunciando que «todavía quedan muchos partidos por jugar» y que ha sido avisado «por una tarjeta amarilla».

«Amigos, muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Voy a seguir dando guerra, todavía quedan muchos partidos por jugar. Un abrazo fuerte», escribió Futre, acompañando el texto de una foto suya sonriente en la cama del hospital.

Posteriormente, este lunes su mejoría le permitió incluso grabar un vídeo de agradecimiento donde reconoció que había visto «una tarjeta amarilla, pero no la roja». «Amigas y amigos, no tengo palabras para agradecer todo el cariño que he recibido de todos vosotros en las últimas horas. Para los colchoneros, ya pedí un pijama con las rayas rojas y blancas, a ver si lo consigo. Gracias desde el fondo de mi corazón», afirmó.

Paulo Futre, de 56 años y ex jugador del Atlético de Madrid, se sintió indispuesto tras el funeral de su madre y fue trasladado al hospital de Barreiro, de donde fue después derivado a Lisboa. Allí fue sometido a un cateterismo y actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque tendrá que pasar varios días en observación.

El Atlético de Madrid quiso mandar su apoyo al que es uno de los iconos de su club. «Enviamos mucho ánimo y mucha fuerza a nuestra leyenda Paulo Futre. Te deseamos una pronta recuperación. Toda la familia atlética está contigo», publicó el conjunto rojiblanco en sus redes sociales.