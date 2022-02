Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), denunció amenazas contra su familia en el resumen de los primeros meses de competición realizado por el estamento arbitral. El ex árbitro habló sobre la presión a la que son sometidas los colegiados y afirmó que la Policía tuvo que custodiar durante dos días su casa.

Presión en las redes sociales

«Cuando desde una web oficial de un club se hace una apreciación o se proclama un menosprecio rozando el insulto sobre la figura del árbitro hay muchos salvajes o cafres o ‘pseudo-delincuentes’ que piensan que tienen vía libre para hacer lo que les da la gana. Las redes sociales algunas no tienen filtro y hacen mucho daño. Es el momento de que nosotros digamos nosotros ya vale, reconocemos nuestros errores, hacemos autocrítica y las puertas de nuestra casa están abiertas».

🗣️ Luis Medina Cantalejo, presidente del @CTA_RFEF: "No creo que utilizar las redes sociales para criticar de manera interesada a los árbitros sea lo adecuado después de un partido". ➡️ "Las puertas del @CTA_RFEF están abiertas para afrontar las cosas cara a cara". pic.twitter.com/CB8kSDS4lI — RFEF (@rfef) February 22, 2022

«Ya vale»

«Antes algunos presidentes entraban al vestuario dando patadas, insultando… con el paso del tiempo todo ha cambiado y son las cuentas oficiales los que transmiten el mensaje contra el árbitro. No es lo adecuado ni el vehículo de hacerlo. Lo mejor es hacerlo cara a cara, como a mí me han enseñado. Algunos ya han pasado por mi despacho. Me han explicado los problemas y se han hablado y reconocido los errores, que han sido llevado a los seminarios. Van a venir más dirigentes en los próximos días. Lo que no podemos es estar con la hipocresía. Si nos quitamos la máscara, nos la quitamos todos. Me preocupa porque el tema va a ir a más. Se roza el insulto en páginas de los equipos y hay algún cafre que cree que a partir de eso tiene barra libre. Ha llegado el momento de decir: ‘Ya vale’».

Los padres

«Los padres van a ver a su nuevo Messi y el culpable de que su hijo no sea el nuevo Messi siempre es al árbitro».

Amenazas

«Ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido en 40 años de arbitraje. Se ha pasado una línea sagrada que es mi familia. Vivo en Sevilla y todo el mundo puede saber dónde vivo. Han insultado a mis hijos, pero no sólo los ultras. Han llamado maricones a mis hijos. Me iba a Arabia a la Supercopa y no podía estar con mi familia. Estos cobardes actúan en redes sociales. Cuando volví a Sevilla me llamó la Policía para ratificar la denuncia. Están todos denunciados. Ha habido personas que no representan al Real Betis Balompié, un club histórico, una afición fantástica, de diez… Y las cosas que ocurren no representan a ese equipo. Pero ha habido personas de dentro del club que han hecho uso de redes sociales par meter más gasolina. Y a día de hoy sigo esperando que alguien me explique lo que ha pasado. La policía tuvo tenido que estar dos días dando vueltas a mi casa».