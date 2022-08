Los médicos no autorizan a Pedro Acosta correr en Silverstone

Pedro Acosta no correrá el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. El piloto español del Red Bull KTM Ajo había viajado a Silverstone con la intención de volver a correr, después de ausentarse del Gran Premio de Países Bajos tras romperse el fémur de su pierna izquierda haciendo motocross, pero los médicos le han declarado no apto para correr este fin de semana.

El Tiburón de Mazarrón ha trabajado durante todas las vacaciones con la esperanza de poder estar en este gran premio y volver a su nivel, sin embargo, tras pasar la revisión médica en la clínica del circuito, los médicos no le han dado el visto bueno para salir a pista. Así, Pedro Acosta se perderá su segundo gran premio desde que llegó al Mundial en 2021.

🚨 After the last medical check-up this morning, @37_pedroacosta has been declared unfit and will not participate in the #BritishGP. Stay strong Pedro! 💪🏻 pic.twitter.com/QUXfrbZdnR

— Red Bull KTM Ajo (@RedBull_KTM_Ajo) August 5, 2022