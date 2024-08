Una medallista olímpica con España enciende las redes por su crítica al fútbol masculino: «Pereza»

La medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024, Vega Gimeno, encendió las redes sociales el pasado jueves con un comentario donde criticaba al fútbol masculino, que ya ha comenzado su nueva temporada oficial con la disputa de la Supercopa de Europa y el regreso de la Liga EA Sports. La deportista española, que ganó la medalla de plata en baloncesto 3×3, tuvo que explicar sus palabras horas después.

«Pasan los Juegos… y vuelve a ser el 80% fútbol masculino en la televisión… Luego que si se esperaban más medallas… que si no hay apoyos económicos… Pereza», señaló Vega Gimeno en sus redes sociales.

Una publicación que tuvo todo tipo de reacciones y que convirtió este mensaje en viral en redes sociales en pocos minutos. La mayoría de comentarios fueron insultos hacia la deportista española, que poco después desveló que iba a denunciar y/o bloquear a todas aquellas cuentas que le faltasen el respeto: «Disculpad si no me da tiempo o simplemente no quiero contestar a tantas faltas de respeto a la vez. Denunciar y bloquear».

Pasaron las horas, y el mensaje seguía siendo viral. Las redes se habían encendido de tal manera por su crítica al fútbol masculino que Vega Gimeno tuvo que salir a para publicar otro mensaje donde quiso aclarar todo lo ocurrido.

«Aclaración: 1. Me gusta el fútbol y soy del Valencia @viachers

puso una foto mía hace poco. 2. Creo que el fútbol ocupa en España toda la conversación en cuanto a deporte se refiere y me gustaría que hubiera algo más de variedad. 3. Empezando por los aficionados al fútbol. A todos nos gustan otros deportes. En mi caso, como estudié en la Blume, allí hice amigos en balonmano, sincro, waterpolo… y además juego a tenis y pádel. Y sí, me gustaría ver más noticias de estos deportes (y de otros) en los medios generalistas. Nada más. 4. Cuando digo pereza me refiero a que tenemos fútbol ya los 12 meses. Un modelo como el americano, con deportes rotando sus calendarios durante el año, permite que un mismo aficionado siga varios deportes sin tener que renunciar a nada», afirmó Vega en su cuenta personal.

Pasan los Juegos… y vuelve a ser el 80% fútbol masculino en la tv… Luego que si se esperaban más medallas… que si no hay apoyos económicos… Pereza. — Vega Gimeno (@vegagimeno) August 15, 2024

Vega Gimeno se colgó la medalla de plata en París

Vega Gimeno, junto a Sandra Ygueravide, Juana Camilion y Gracia Alonso de Armiño se colgaron la plata olímpica en los Juegos de París 2024 en baloncesto 3×3 después de dar la sorpresa del torneo eliminando a Estados Unidos en semifinales. Posteriormente, en la final, perdieron contra Alemania en un partido muy disputado.

España se colgó la plata en la competición de baloncesto 3×3 de los Juegos Olímpicos de París. El equipo español rozó el oro con los dedos en la final frente a Alemania, donde llegó a dominar por cuatro puntos (10-6), pero acabó cayendo derrotado por la mínima (16-17). En cualquier caso, espectacular resultado del equipo en una competición donde nuestro país suma la primera medalla de su historia.

Una medalla de plata que fue una de las grandes sorpresas de la delegación española en París 2024 y que contribuyó a esas 18 medallas ganadas por España en los pasados Juegos Olímpicos. El baloncesto 3×3 enamoró a todos los aficionados al deporte con cuatro jugadoras que ya son historia para nuestro país.