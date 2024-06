McLaren se pasa de frenada usando la estelada para anunciar el GP de España de F1 en Barcelona

McLaren se pasó de frenada y metió un importante error en su anuncio del Gran Premio de España de Fórmula 1, prueba que se disputa este fin de semana en el circuito de Montmeló, en Barcelona. La escudería británica colocó en sus redes sociales una estelada como reclamo para seguir esta carrera. Fue en una publicación que minutos después fue borrada, pero la imagen estuvo compartida en los perfiles oficiales de McLaren varios minutos.

En concreto, McLaren hizo varias publicaciones en sus redes sociales anunciando esta nueva carrera del Mundial de Fórmula 1 y en una de ellas aparecía un edificio de viviendas con cuatro balcones. En uno de ellos estaba colgada la estelada, el mayor símbolo independentista catalán. No era la señera, bandera oficial de Cataluña, región que acoge el Gran Premio de España en la F1, y sí la estelada, que representa al secesionismo, por lo cual el error de McLaren fue importante.

Una vez que varios usuarios de las redes sociales le hicieron ver el gran error que habían cometido, McLaren borró esa imagen de la estelada en el balcón. No es la primera vez que pasa esto con un gran evento deportivo en Cataluña. Hace unos meses, la ATP colocó también la bandera independentista para anunciar el Conde de Godó, el torneo de tenis que se celebra de forma anual en Barcelona. En aquella ocasión pasó igual que ahora con la F1 y McLaren: en cuanto se dieron cuenta del gran error que habían cometido, borraron la publicación en las redes sociales.

Además, en la serie de fotos publicitarias para el Gran Premio de España en Montmeló, McLaren cometió otro fallo importante además del de la estelada. Para la escudería en la que pilotan Oscar Piastri y Lando Norris, esta carrera se celebrará en la ciudad de Barça. En vez de poner Barcelona o Barna, como a veces se conoce a la Ciudad Condal por su abreviación, pusieron Barça, como se conoce al equipo de fútbol.

«Primer destino del triplete», escribió McLaren en sus redes sociales con una imagen de una calle de Barcelona. Sobre el triplete, los británicos hacen referencia a las tres carreras seguidas que hay ahora en la Fórmula 1, ya que tras esta carrera en Barcelona vendrán seguidas, una en Austria y otra en Reino Unido, en el mítico circuito de Silverstone.

First destination on the triple header. 👊#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/taTLG0dLeL

— McLaren (@McLarenF1) June 20, 2024