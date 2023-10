Máxima tensión en la Asamblea del Barcelona: Masip intentó cortar a un socio y Laporta le respondió

La Asamblea del Barcelona celebrada este sábado estuvo llena de tensión, pero el momento más álgido se vivió cuando el ex jugador de balonmano y miembro de la directiva culé, Enric Masip, hizo un gesto para que cortaran la intervención de un socio, Jaume Llopis. El catalán estaba criticando a la dirección de la entidad blaugrana por la escasa presencia de compromisarios, entre otras cosas.

Al ver lo que estaba sucediendo, Masip le pidió al secretario de la Junta en plena Asamblea que le cortara porque su comparecencia estaba siendo más larga de lo normal. «No me puedes cortar, Masip», dijo Llopis al darse cuenta de los gestos del directivo culé. El encargado de responderle fue el vicepresidente económico del Barcelonal, Eduard Romeu, pero luego el presidente del club, Joan Laporta, le contestó duramente.

Asamblea General Ordinaria del Barça. Un socio critica a la directiva por celebrar la asamblea telemática y el rumbo económico del club. Enric Masip, un ejecutivo y asesor de Laporta, intenta cortar su intervención. pic.twitter.com/reugRK1ubH — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 21, 2023

«Celebro que haya hecho su intervención y sus preguntas. Se ha podido expresar libremente. Aquí somos todos barcelonistas. Usted tiene formación económica y tiene una manera de exponer su opinión con mucha suficiencia. Nosotros estamos trabajando para estabilizar el club. Yo conozco la realidad. Que me apoye en el caso Negreira tampoco me aporta mucho. Hemos tenido que trabajar mucho para revertir la situación. Le pediría que baje su afán de protagonismo. Creo que es una opinión intencionada, crítica. Es momento de cerrar filas y usted ha puesto palos a las ruedas. Fuera tiene pánico los que han impulsado esta trama. Se repetirá el mejor Barça de la historia, y los jóvenes lo ven. Tenemos una gran defensa y dos grandes porteros, Lamine Yamal, Lewandowski, la incorporación de Joao Félix, la magia brasileña de Raphinha, hemos fichado a Vitor Roque… ¿Esto no es mejorar la plantilla? ¿No ve que vamos mejor?», respondió Laporta en la Asamblea.

En ese momento, Llopis intentó responderle, pero Laporta no se lo permitió: «Yo le he dejado hablar y ahora me toca a mí. Ha podido dar su opinión. Deportivamente, no iremos mejor si económicamente no hacemos los deberes. Los jugadores vienen al Barça porque cada vez estamos mejor, lo podemos retribuir y muchas veces vienen cobrando menos. No hemos querido vender a De Jong por 100 millones para no perder la capacidad competitiva. Mi mensaje creo que es muy realista. Usted ha dicho triunfalista. El suyo es catastrofista, el mío realista. Nosotros trabajamos y usted habla en los medios todo lo que quiere. Sólo nos tiene a nosotros el Barça», concluyó.

Los temas que se trataron en la Asamblea

La Asamblea de socios compromisarios del Barcelona dio luz verde este sábado a los presupuestos de la temporada 2023-24, con los que la junta directiva de Laporta confía en generar 11 millones de euros de beneficio antes de impuestos sin la necesidad de activar palancas con la venta de activos.

El presupuesto presentado por los directivos recibió 372 votos a favor, 37 en contra y 12 en blanco para aprobar las previsiones económicas en un año en el que la entidad confía en recuperar el equilibrio contable entre ingresos (859 millones) y gastos (832 millones) sin necesidad de realizar operaciones extraordinarias.

«Empezamos a tenerle el pie en el cuello (a la crisis económica)», insistió varias veces a lo largo de su discurso Romeu, quien remarcó que la junta ha hecho «un ejercicio exigente» para cumplir un plan de viabilidad con el que el club no contempla vender más activos. La reducción en 184 millones de euros de la masa salarial deportiva, que se situará en 492 millones de euros, es una de las partidas más destacadas en la disminución de gastos con vistas al próximo ejercicio.

«Es un esfuerzo muy importante de contención. Es el presupuesto de masa salarial más bajo de los últimos ocho años. Lo hemos intentado hacer sin bajar la calidad del plantel», remarcó Romeu. De hecho, Laporta, desveló que el club tuvo «la oportunidad de vender a Frenkie de Jong por 100 millones de euros» y que no aceptaron la propuesta porque la junta no quería debilitar deportivamente al primer equipo de fútbol.

Además, el Barcelona prevé reducir en 98 millones de euros otros gastos referentes, principalmente, «a las provisiones realizadas y a un importe menor del deterioro de jugadores», según el vicepresidente. Así, la partida de «otros gastos» se situará, según las estimaciones de la entidad, en unos 72 millones de euros.

A ello se suma la aplicación del plan de viabilidad para reducir los gastos del día a día del club a lo que se suma el menor coste de explotación del Estadio Olímpico de Montjuic, lo que implicará una reducción de otros 50 millones de euros, por lo que dicha partida alcanzará los 205 millones de euros. La junta ha presupuestado, además, unos gastos de 62 millones en salarios no deportivos, 2 millones de euros menos que en el ejercicio 2022-23.

En el capítulo de ingresos, el Barcelona espera compensar los 78 millones que dejará de percibir del Spotify Camp Nou por su traslado a Montjuic ingresando 28 millones más por su participación en la Champions League confía en llegar como mínimo a los cuartos de final tras dos temporadas cayendo eliminado en la fase de grupos, y otros 27 millones extra derivados del crecimiento previsto en el apartado de patrocinios. Antes de la votación del presupuesto, Romeu pidió a los compromisarios «confianza» porque el «club va por el buen camino» de la recuperación económica.