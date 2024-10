Mateo Joseph: «Elegí jugar con España por sentimiento y no pararé hasta ser el ‘9’ de la absoluta»

Mateo Joseph es sin duda uno de los delanteros de moda. Junto a Samu Omorodion, es uno de los referentes ofensivos llamado a dar el salto a la absoluta en un futuro cercano. Desde la concentración de la selección española sub-21 en la provincia de Cádiz, el nueve del Leeds atiende a OKDIARIO pocos días después de anotar un hat-trick con España en 44 minutos. Hijo de madre española y padre británico, eligió jugar con España con el corazón en la mano, después de pasar por las inferiores de Inglaterra. Ahora su sueño es seguir dando pasos de gigantes para llegar a la cima, tal y como hizo su ídolo Fernando Torres.

Pregunta: ¿Cómo están siendo estos días de concentración con la selección española sub-21?

Respuesta: Siempre es un placer estar aquí. Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que me dan cada vez que vengo. La verdad que venir con la selección me gusta mucho porque el grupo que hay es como una familia. Muy bueno. Santi nos pide que entrenemos duro. Al final eso lo hacemos siempre. Con muchas ganas de sumar.

P: Feliz también por ese hat-trick en 44 minutos contra Kazajistán.

R: Fue muy bonito ayudar al equipo de esa manera. Encima ganando. Recibí muchas felicitaciones del equipo, de amigos y de gente que conozco. Y sobre todo muy feliz porque mi familia pudo verlo desde el estadio.

P: ¿Ha podido leer algo en redes sociales de lo que se está hablando sobre usted tras esos tres goles?

R: No, la verdad que no. Siempre me intento mantener al margen de eso. Sea bueno o malo. Solamente he visto mensajes de amigos y familia. Al final es lo que cuenta (sonríe).

P: También se habla mucho de Samu Omorodion. ¿Cómo lleváis esa «lucha» en la delantera de la sub-21?

R: Nos llevamos muy bien. Él está más picado porque le gano al FIFA. Incluso en el bus nos sentamos juntos. Y la verdad es que hablamos mucho de muchas situaciones en el campo. Incluso en el partido. Como lo habríamos ejecutado uno u otro. Muy contento que en la misma posición tenga a un chico como Samu, que es muy buen compañero. Entrenando siempre intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. Y eso es importante porque nos exigimos más y vamos a mejorar los dos.

P: Su tío fue un jugador importante en Inglaterra. Su padre es británico y su madre española. ¿Por qué eligió jugar con España y no con Inglaterra?

R: Al final es cuestión de sentimiento. En la selección yo creo que no es por nada más. Al menos en mi caso. Crecí aquí. Yo empecé a ver fútbol con la selección española. Además, estaba en un buen momento. Y tuve la suerte de celebrar bastantes campeonatos. Siempre ha sido mi sueño y la verdad que estoy muy contento de poder defender a este país.

P: Su ídolo era Fernando Torres. ¿Se ve usted llegando a hacer algo parecido en la selección española?

R: Cada uno tiene su camino. Pero sería increíble. Ahora mismo tengo 20 años y queda muchísimo. Eso sería un sueño. Para ello hay que trabajar duro y seguir haciendo las cosas que tocan. Y para eso hay que escuchar a la gente que sabe. Siempre tengo esa ambición hasta llegar a lo máximo.

P: Usted está centrado en el Europeo sub-21 del próximo verano, pero en dos años hay un Mundial para la absoluta. Dentro de poco habrá un vacío en la delantera y las generaciones como la de usted tendrán que dar un paso hacia delante. ¿Se ve usted preparado para ser el 9 de España?

R: Bueno, sí. Es una plaza bastante exigente ser el delantero de España. Sobre todo ahora, que están los mejores delanteros del mundo. Si estoy aquí en la sub-21 es porque ellos ven que tengo esa proyección de quizás algún día poder llegar a estar ahí. Eso es lo primero. Y lo segundo es que todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Confío mucho en mis cualidades. Y lo hago porque me he pasado toda mi vida trabajando e intentando mejorar. Y siendo muy autoexigente. Y entonces, porque no. Es un sueño que cada vez lo veo más cerca. Pero todavía queda mucho camino. Y lo lucharé hasta el final porque tengo mucha carrera por delante. No pararé hasta conseguirlo.

P: ¿Se ve en un futuro compartiendo vestuario de la absoluta con Samu Omorodion? Sois la futura generación de delanteros.

R: Eso sería increíble. Y creo que podríamos estar a la altura. Tanto Samu como yo. Con la mentalidad que tenemos y las cualidades, sería increíble. Pero hay que ir paso a paso. Contento de estar donde estoy ahora mismo. E intentar ayudar al máximo al equipo. La verdad que sería lo más grande en la carrera de un futbolista, poder defender a su país a nivel absoluto.

P: ¿Cuál ha sido su momento más especial con el Leeds?

R: Debutar en Premier y marcar un doblete en Stamford Bridge fueron momentos muy bonitos. Pero me quedo con el segundo. Es un estadio que desde pequeño estás viendo partidos. Recuerdo ver muchos partidos del Chelsea en Champions League. Y poder meterle dos goles a un equipo como ese es algo que hasta ahora en mi corta carrera es muy importante.

P: Su contrato con el Leeds finaliza en 2028. ¿Se ve jugando en España en algún momento de su carrera?

R: España como país es increíble. Para mí el mejor del mundo. Y vivir aquí siempre gustaría. La verdad que nunca se sabe las oportunidades que van saliendo en el mundo del fútbol. Pero estoy muy contento de estar en el Leeds y con ese objetivo de devolver al club al lugar donde se merece.