Más detalles sobre la cena de presidentes del Barça: todos agarrados de la mano al grito de “somos una piña”

La reunión de los cinco últimos presidentes del Barcelona para «consolidar y afianzar la posición unificada» del club «ante las embestidas que se han incrementado recientamente» sigue trayendo cola. En plena semana de Clásico, lo último que se conocía de esa cena que tuvo lugar en la noche del pasado martes era gracias a un comunciado de la entidad azulgrana, pero uno de los componentes de la mesa, Enric Reyna, ha desvelado algunos de los detalles en una entrevista

El 37º presidente de la historia del Barcelona aseguró que «al salir» del restaurante Majestic pidió «hacer una piña» junto a las otras cuatro personas (Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rossell y Josep María Bartomeu) «para decir basta ya». No sólo eso, también acordaron posar juntos en una «foto próximamente».

Además, también matizó que «el motivo de la reunión no fue el caso Negreira ni mucho menos», ya que «nadie estaba preocupado porque alguien pudiera haber hecho algo que no se podía hacer», como los pagos al vicepresidente de los árbitros. «A la entrada de la cena pensé que alguien podía hacer algún reproche y no pasó nada de eso. No hubo críticas ni tirantez. Al entrar todo el mundo se saludó y al salir yo pedí hacer como los de basket haciendo una redonda con las manos y todos siendo una piña», confesó Reyna.

«Coincidimos en que era una satisfacción estar juntos para luchar por el Barça y decir basta ya. Uno de los ex presidentes se iba unos días fuera de viaje y quedamos en hacernos una foto a la vuelta. Seguro que la haremos próximamente y el barcelonismo estará contento», añadió en una entrevista concedida a RAC 1.

Enric Reyna explica cómo se gestó

Pero otra de las preguntas que rondaban en el ambiente el pasado miércoles, después de que el Barça emitiera el comunicado en el que informó de la cena, era cómo se gestó y Reyna se encargó de explicarlo: «El presidente Gaspart ya dijo en la Asamblea que la gustaría que nos viéramos después de la situación que está sufriendo el Barça desde hace tiempo. El domingo habló con Laporta, que aceptó y después nos convocó Gaspart y le dije que sí porque consideraba que era positivo para el club y el barcelonismo. El resto también dijo que sí a la primera».

Niega la relación del caso Negreira

Enric Reyna estuvo muy centrado en negar que la reunión y el posterior comunicado guardaran algo de relación con el caso Negreira. «Hablamos que no era lógico el ataque continuo contra el Barça desde parte de la prensa de España, sin razón de ser. No podíamos estar callados y sí unificar criterios. Todos debíamos hacer piña, luchar juntos y decir públicamente que no es cierta la mayor parte de las cosas que se dicen del Barça. El motivo de la reunión no fue el caso Negreira ni mucho menos. Fue un tema más de los que se trató, pero la opinión de todos es clara sobre lo que pasó porque el club no hizo nada ilegal. Ya lo demostrará el juez», defendió

Nadie estaba preocupado porque alguien pudiera haber hecho algo que no se podía hacer. Se habló de intercambiar información entre nosotros de lo que pueda haber, pero no se hizo por el caso Negreira. Se habló de las obras del Camp Nou, de los fichajes y de cómo está el club. Era una forma de decir que estamos con el presidente del Barça y que estamos todos haciendo piña defendiendo el club con nuestra experiencia», sentenció.