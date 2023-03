Márquez enciende las alarmas: podría sufrir una fractura en la mano

Marc Márquez podría sufrir una fractura. El de Cervera tuvo que abandonar el GP de Portugal de MotoGP después de sufrir una dura caída en la que arrolló a Oliveira y, según se confirmó después de la carrera, podría sufrir una fractura en el metacarpiano del pulgar de la mano derecha. Todo a la espera de las pruebas a las que será sometido este lunes en Barcelona.

Después de un sábado de ensueño en el que se llevó la pole y fue tercera en la carrera al sprint, Marc Márquez sufrió una dura caída en el GP de Portugal de MotoGP que podría tener duras consecuencias para el balear. Según informó la organización, el piloto de Honda podría sufrir una fractura en el metacarpiano y todo queda a la espera de las pruebas que se hará este lunes en Barcelona. De primeras, abandonó el box médico con el brazo escayolado.

Medical Info 📋

Possible fracture to 1st metacarpal bone in #MotoGP rider #93 @marcmarquez93's right hand. He will do further examination at Dexeus hospital in Barcelona #PortugueseGP 🇵🇹

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 26, 2023