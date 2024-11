María Méndez: «El equipo tiene mucha ilusión y el objetivo de la Eurocopa»

La selección española femenina vuelve a escena este viernes en un momento complicado, después de la revolución que Montse Tomé ha iniciado. Una situación convulsa, pero en la que no se pierde de vista el objetivo de cara al próximo verano, una Eurocopa a la que se acudirá como una de las favoritas. Será el primer gran torneo para muchas jugadoras que encarnan ese relevo generacional, como María Méndez (Oviedo, 2001).

A pesar de su juventud, la central tiene ya una Liga de Naciones en su haber y participó –aunque de forma mínima– en los Juegos. En este último año ha ido ganando cada vez más peso en el equipo y, ahora, sin Paredes, apunta a ser una de las que más incremente su presencia sobre el césped. La jugadora del Real Madrid atiende a OKDIARIO durante el parón internacional, en el que España está obligada a ganar para evitar meterse en una crisis de resultados.

Pregunta: ¿Qué tal está y qué tal está el grupo?

Respuesta: Bueno, a nivel individual supercontenta. Siempre que vengo aquí es lo mejor que me puede pasar. Otra convocatoria más, seguir sumando experiencias. Creo que el equipo está con mucha ilusión. Tenemos otros dos amistosos para la preparación de lo que nos viene en 2025 y queremos acabar este 2024 la mejor manera posible.

P: Es una concentración un poco convulsa, porque hay jugadoras importantes que no están. ¿Qué supone para el equipo el hecho de que Jenni o Irene no estén?

R: No es una decisión que dependa de nosotras, del grupo. Nosotras venimos aquí, representamos nuestro país. Queremos seguir aportando a este grupo, seguir formando parte de este grupo y creo que el único objetivo que tenemos en mente es entrenar cada día para prepararnos para estos dos amistosos.

P: Alexia tampoco está, por lesión, así que no están ninguna de las tres capitanas. ¿Quién asume ese liderazgo sin ellas?

R: Ahora la capitana es Olga y Montse ha nombrado a algunas que le acompañan también en la capitanía. Al final todas somos profesionales, todas queremos aportar al grupo y tenemos que ir asumiendo responsabilidades para que esto salga adelante.

P: Usted viene de ser capitana del Levante, sabe lo que es asumir el liderazgo dentro de un vestuario, ¿asume esos galones aquí sabiendo que ahora le va a tocar jugar más?

R: Aquí cuesta un poco más. Acabo de empezar, por así decir, en la absoluta. Intento ser yo, tanto en el campo como fuera y poco a poco ir soltándome un poco e ir adaptándome a este entorno, a este, a este momento en el que en el que estoy y poco a poco.

P: Los Juegos Olímpicos fueron complicados por la eliminación. ¿Cómo se recuperan después de aquel batacazo?

R: Desde la primera concentración después de los Juegos, limpiamos cabezas. El fútbol es lo que tiene: a veces ganas, otras pierdes. El equipo venía con la misma ilusión de siempre de formar un equipo nuevo, de que ya había pasado esa etapa. Ahora nos queda algo muy bonito por delante, que es llegar a una Euro y creo que eso está más que olvidado. Lo utilizamos para seguir puliendo detalles, coger lo bueno de ese periodo y, lo malo, intentar mejorarlo para que no vuelva a pasar en el futuro.

P: Su temporada no ha podido empezar mejor. Ficha por el Real Madrid, es fija en defensa y cada vez más importante en España.

R: Después de los Juegos, el parón, resetear la cabeza… por suerte me iba a un club muy potente, iba a jugar Champions, iba a tener mucha presión por la responsabilidad de llevar el escudo de un club muy grande. Me he adaptado muy bien. Tengo la suerte de estar disputando muchos partidos que me dan el poder estar aquí hoy. Con la Selección, lo mismo, intentar sumar experiencias de seguir mejorando y siempre que tenga la oportunidad será bienvenida.

P: ¿Cómo maneja la presión? Porque tanto en el Real Madrid como en la Selección es máxima…

R: Es una cosa que como deportistas de alto nivel tenemos que ir adquiriendo. No se concibe una deportista en la selección española sin presión, sin responsabilidad. Creo que va implícito en nosotras. Me gusta adquirir esa responsabilidad, saber el escudo que llevo cuando salgo al campo y creo que eso en el día a día lo vas construyendo. Al igual que se trabaja en el campo, se trabaja también fuera la cabeza. Es muy importante tener la mentalidad y todo equilibrado para que luego en el campo pueda rendir y estés a tu máximo nivel.

P: Decía también que su adaptación al Real Madrid ha sido muy buena. No sé si esperaba que fuese algo tan rápido, ni en qué medida ha ayudado el conocer a muchas de sus compañeras de la Selección.

R: Sabía que que en muy poco tiempo tenía que adaptarme. Llegamos de los Juegos y no hicimos casi pretemporada con el grupo. Ya en dos semanas competíamos y empezábamos la Liga, luego venía la previa de Champions… Si quería estar ahí arriba y empezar jugando, tenía que adaptarme rápido y, como bien dijiste, muchas jugadoras había coincidido en clubes con ella o en la Selección y hace las cosas más fáciles. Me ayudaron mucho. El club también me dio esa confianza de creer en mí, de que puede ser un fichaje muy importante. Con todo eso, se han dado las cosas y por eso digo que creo que me he adaptado bien.

P: Es verdad que prácticamente no tienen descanso. En su calendario terminan la temporada con un parón de selecciones y después comenzaron los Juegos y esta temporada pasará lo mismo con la Eurocopa. ¿Cómo lo lleva?

R: No podemos hacer nada. Te tienes que mentalizar de que los periodos de descanso son muy cortos, de que casi no tienes tiempo para parar, porque ya estás reenganchando tanto con el club, como con la Selección. Con lo cual, limar los detalles, cuidarte al máximo e intentar descansar bien, comer bien… para que cuando te toque rendir al máximo, que es tanto en tu club como aquí, puedas estar al servicio y no vengan lesiones o cualquier contratiempo.

P: No hay opción alguna de desconectar totalmente.

R: El único momento en el que parar la Liga es periodo de selección y todas queremos estar aquí. Con lo cual no hay parón.

P: En el Real Madrid se ha convertido en indiscutible desde su llegada…

R: Sabía que iba a tener competencia, porque al final tenemos una plantilla amplia con jugadoras de alto nivel. Yo siempre quiero trabajar al máximo en el día a día para poder estar al servicio del equipo cada fin de semana. Por suerte, estoy disputando muchos minutos, pero no quiero estancarme ahí, quiero seguir mejorando, quiero seguir jugando al máximo, porque creo que la ambición está por encima de todo esto y me considero una una futbolista con mucha ambición. Entonces, quiero trabajar cada día para que siempre que el míster cuente contigo estés al 100%.

P: La temporada comenzó bien, hasta que llegó el Clásico, en el que había muchas expectativas. ¿Cómo fue de duro?

R: Eran tres puntos, pero con la importancia de lo que es un Clásico. Habíamos trabajado muy bien, veníamos en muy buena dinámica, pero no estuvimos a la altura, no iniciamos bien el partido, luego tampoco supimos reengancharnos… Hicimos segunda parte un poco mejor, pero no conseguimos tampoco goles. El resultado no fue positivo ni mucho menos y menos en casa. Pero es fútbol. Seguir trabajando, coger ese partido para que no vuelva a pasar y, por suerte, el siguiente partido era bastante importante. Si ganábamos estábamos clasificados para cuartos de Champions, ganamos y el equipo ya no piensa en eso, sino que ha tirado hacia adelante, ha reseteado. Hemos cogido cosas para aprender, obviamente. Espero que cuando nos volvamos a encontrar contra ellas estemos mejor preparadas.

P: ¿No descarta entonces pelear por la Liga?

R: Todavía no. Yo siempre, desde que he llegado al club, lo veía como cosas superalcanzables. Creo que podemos optar a conseguir títulos este año. Tenemos una plantilla muy grande, estamos trabajando muy bien, buena dinámica y tenemos que pensar en eso, no hacernos pequeñas, ni mucho menos por un resultado. Seguir hacia adelante y seguir mejorando porque las cosas no se deciden hasta el final de temporada.

P: Puede parecer más fácil hacer algo importante en Champions, al estar ya en cuartos y ser menos partidos…

R: Los partidos que hemos disputado, hemos estado a un nivel muy alto. Ahora ya tenemos los cuartos asegurados y vamos a ir a por el primer puesto. Tenemos esos dos partidos, uno contra el Celtic allí y otro contra el Chelsea en casa, que pueden determinar si pasamos de primeras o de segundas. Y luego, a ver que qué cruce nos toca en cuartos, que serán los rivales de alto nivel que queden y veremos a ver dónde podemos llegar.

P: Ha habido un gran cambio en la defensa del Real Madrid y parece que puede estar encabezado por usted. Un orgullo temendo, pero también una responsabilidad enorme, ¿no?

R: Totalmente. Me considero una jugadora que le gusta asumir responsabilidades tanto dentro como fuera del campo. Todo lo que sea positivo para el equipo, si el club o el míster consideran que puedo ser esa figura y que puedo dar eso al equipo, pues yo encantada.

P: Aquí en la Selección, por edad también le podría tocar ser la que encabece un poco ese cambio en defensa…

R: Me encantaría, por supuesto. Pero de momento prefiero pensar en el día a día, en seguir mejorando, en seguir conociendo a estas compañeras, en seguir formando esto y, por supuesto, como primer objetivo la Euro. Creo que es un escalón que a todas las jugadoras que venimos desde hace poquito nos puede dar mucho. A seguir sumando experiencia, seguir formando a este gran equipo que estamos aquí y por supuesto con expectativas muy altas. Y ojalá se dé lo que tú dices.

P: Comenzó a venir después del Mundial y, aunque estuvo en la Liga de Naciones que se gana y en los Juegos, su primer gran torneo será la Eurocopa. ¿Cuáles son sus expectativas de cara a ella?

R: Pues lo máximo que hay que tener es la ilusión de estar, como si fuera una niña, de querer estar aquí el máximo posible, de querer mejorar cada día y, por supuesto, de querer pulir los detalles en mi club, que al final es lo que me da estar aquí. De seguir mejorando las cosas que me dicen aquí, lo que me dicen en el club y creo que con eso y trabajo me llevará a estar aquí en un futuro.

P: Después de los Juegos, parece que el equipo tiene que resetearse. Necesitan volver a ganar. ¿Qué les pasa y qué cree que hace falta para volver a esa senda?

R: Hay que seguir creciendo. Hemos empatado los dos amistosos anteriores, pero el equipo ha dado un nivel bastante bueno. Seguimos mejorando, seguimos puliendo. Creo que seguimos formando a este grupo con las jugadoras que se incorporan, con las que seguimos… Ahora tenemos una prueba de dos amistosos más contra dos rivales bastante buenos y a ver hasta dónde podemos llegar. Creo que los amistosos sirven para eso, para probar cosas, para probar a gente, para seguir viendo cosas tanto del staff como de las jugadoras, seguir cogiendo confianza y los resultados llegarán. Por suerte, con cuatro amistosos como vamos a tener ahora de final de año, se puede. Lo que he dicho, probar cosas y seguir viendo cosas para también coger esa confianza o esos resultados que todos queremos ver.

P: Después de Corea se medirán a Francia. Será una prueba de fuego de cara a la Eurocopa.

R: Puede ser. Es un rival muy bueno que viene haciendo las cosas muy bien, que se le ganó en la Liga de Naciones, pero que nos querrán ganar, como cualquier otro rival. Nosotras queremos salir con todo y coger buenas sensaciones, hacer un partido bueno e irnos con un resultado positivo a final de año.

P: ¿Qué sueño le gustaría cumplir a corto plazo?

R: No sé si a corto plazo, pero la Euro es un objetivo y un sueño. Lo tengo en ese calendario marcado, así que ojalá podamos levantar la copa.