Montse Tomé: «Se pusieron cosas que no dije, no me siento responsable de lo que interpretéis»

Montse Tomé habló en la rueda de prensa previa al partido ante Corea del Sur. La expectación era máxima, tras sus últimas e incendiarias declaraciones, en las que dejó caer que la ausencia de Jenni Hermoso, Irene Paredes y Misa se debían a motivos extradeportivos. La seleccionadora no quiso pronunciarse mucho respecto a las ausencias, aunque incidió en el «impulso» y «energía» que dan las nuevas jugadoras a la convivencia: «Me gustaría que pusiéramos el foco en estas jugadoras». También ha señalado que los medios pusieron cosas que no dijo y que dieron lugar a malinterpretaciones.

La asturiana ha querido desviar el foco del último incendio. Ha querido centrarse en las jugadoras que ha convocado, además de lanzar un dardo a los medios por malinterpretar, según lo que ha dicho, sus palabras en la anterior comparecencia: «Después de la rueda de prensa se pusieron cosas en diferentes medios que no dije. Cada uno puede interpretar lo que quiera y de eso no me siento responsable».

«Hemos incorporado a jugadoras nuevas que dan un impulso y una energía muy buena. Hemos estado trabajando para el partido contra Corea y estamos muy contentos con lo que estamos viendo y viviendo», ha señalado sobre el ambiente que se vive en el vestuario, donde apuntó hace una semana que buscaba encontrar «el equilibrio en la convivencia».

«Son 24 que se merecen estar y el trabajo que hace el staff. Tenemos una selección con grandísimas futbolistas. He escuchado a mis futbolistas comentar ‘ojalá me preguntaran de Corea, Canadá, Francia…’, es como nos sentimos cómodas. Las hacéis preguntas que ellas no tienen que responder», ha contestado, en lo que ha supuesto otro nuevo dardo a los periodistas.

«Tenemos una prelista amplia, nos han transmitido una energía superbuena y están pensando en el partido de mañana. Hay que tener respeto por estas 24 futbolistas y tenemos que poner el foco en ellas. Los medios tenéis una labor de difusión de dar a conocer a las jugadoras. No hemos cerrado la puerta a ninguna futbolista y a partir de ahí trabajamos para elegir a las mejores para la Selección», ha revelado.

Ante Corea del Sur, Montse Tomé ha destacado que tiene a «todas disponibles», después de realizar el entrenamiento previo al partido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas: «Hemos venido con una futbolista, Maca Portales, que venía con molestias y su ilusión, motivación y ganas de quedarse, más el trabajo de los médicos, han permitido que esté en condiciones. Pondremos a las que necesitemos, pero todas son importantes. Así se lo hemos transmitido desde el primer día».

Se ha referido también a futbolistas importantes que se han quedado fuera por lesión, como Alexia Putellas, Athenea del Castillo y también Salma Paralluelo: «Athenea ha tenido una lesión pero volverá pronto, Alexia ha sido baja de última hora, una capitana, líder, y esperemos que se recupere pronto. Con Salma tienen prevista [el Barcelona] una planificación y no soy la indicada para dar esa información. Hemos hecho un seguimiento y está cerquita de poder aparecer».

Ha destacado también el poder contar «con grandísimas futbolistas» que les permiten tener «variedad y recursos a la hora de hacer las listas». Sobre el duelo ante Corea del Sur, ha revelado que «España tiene que ser España», después de unos partidos en los que las sensaciones no han sido nada buenas. «Vamos a salir a coger el balón, generar superioridades y conseguir entrar en el área con la claridad para poder hacer goles», ha indicado.

Por último, se ha referido a la necesidad de ganar ante Corea, después de los últimos batacazos y de las dudas que empiezan a cernirse sobre el equipo: «Esperamos que los cuatro amistosos pudieran poner a la Selección en contextos que nos permitieran ir creciendo. Tenemos ahora a Corea del Sur, una selección que nos planteará un orden defensivo. Queremos evolucionar, ver jugadoras y seguir mejorando».

Olga Carmona será capitana ante Corea

Olga Carmona ha sido la jugadora que ha comparecido tras Montse Tomé. La lateral del Real Madrid toma el brazalete en esta concentración, puesto que Alexia Putellas tampoco está, por lesión. Será, por tanto, la encargada de asumir el liderazgo del vestuario en un momento complejo. Según ha afirmado, para ella es «una responsabilidad y un orgullo», aunque ha dejado claro que en este equipo «hay muchas líderes», más allá de que lleven o no el brazalete. «Soy consciente de la importancia de esta figura y soy una jugadora más», ha señalado.

Sobre el partido ante Corea, Olga ha revelado que tratarán de implantar su fútbol sobre el césped: «Al final, cada partido intentamos llevar al rival a lo que nosotras queremos. Dominarlas, someterlas… Hemos analizado a Corea, tenemos nuestro plan y a ver qué tal sale mañana».

Después de que la Selección no haya ganado aún desde los Juegos Olímpicos, se juegan mucho, puesto que hay «poco tiempo para construir un equipo» de cara a la Eurocopa. «Es un amistoso, pero somos conscientes de la importancia que tiene, por lo que representamos, por la gente que nos ve… No nos lo tomamos como un amistoso. Más aún cuando tenemos un objetivo muy bonito en verano», ha señalado la capitana de la selección española.