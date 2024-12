Mari Boya: «Espero algún día compartir equipo con Fernando Alonso en la parrilla de F1»

El deporte de motor está cargado de promesas españolas que están llamando cada vez más fuerte a la puerta. Alguien que está decidido a derribarla es Mari Boya (Les, 2004), que con tan sólo 20 años afrontará en 2025 su segundo año en la Fórmula 3 de la mano de Campos Racing, una alianza española entre piloto y equipo que apunta al éxito.

Porque su principal objetivo para la siguiente temporada, tras no quedar «satisfecho» en la última, no es otro que ganar el título de su categoría, lo cual considera que le catapultará hacia la F2. Mari Boya también atiende a OKDIARIO para hablar de su ídolo, Fernando Alonso, y el orgullo que supone tanto para él como para su familia verle de cerca a día de hoy alrededor de los circuitos.

PREGUNTA: ¿En estos meses de parón entre temporada y temporada qué hace Mari Boya un día normal?

RESPUESTA: Yo acabé de estudiar el bachillerato hace dos años y en la tierra de donde soy hay un módulo de deporte que lo lleva mi tía y hay muchos Mossos d’Esquadra que también están cursando este tipo de módulo porque nos lo facilitan al hacerlo semipresencial. Para no estar parado estoy en este módulo de deporte que me permite estar activo físicamente para mantenerme porque si no estoy en clase estoy haciendo deporte o con mis amigos. Con mi grupo de amigos hago un montón de deporte.

Por ejemplo, esta mañana he ido a jugar a pádel, que no tenía clase y por la tarde iré a correr y luego que toca bádminton. Estoy todo el día haciendo ejercicio físico y sobre todo cuidándome la alimentación porque al ser un piloto alto tengo bastante facilidad para coger masa muscular. En este momento del año es fácil de pasarme un poco de peso. Para no tener que apretar tanto en el inicio de año sigo manteniéndome porque me gusta mucho hacer deporte y no me cuesta ningún sacrificio hacerlo.

P: Se le ve cachas respecto a otros pilotos de su categoría.

R: Un poco. Al ser alto y además tener facilidad para coger masa muscular voy un pelín pasado y tengo que controlarme con la alimentación, sobre todo porque como mucha cantidad. Saludable, pero siempre mucha cantidad porque quemo mucho.

P: Con 20 años acaba de terminar su decimoquinto en su primera temporada en F3. ¿Lo considera un buen inicio, sobre todo recordando ese momento cumbre en Montmeló, donde consiguió su primera victoria a unos kilómetros de su casa?

R: No estoy satisfecho con la temporada porque las expectativas eran muy altas. Los test de invierno fueron súper positivos y la verdad es que la temporada no empezó con buen pie. Luego encadenamos un par de carreras buenas, especialmente la de Barcelona y pensábamos que ya era el momento de hacer el clic. Lo que pasa es que a mediados de año, especialmente con altas temperaturas, he sufrido para entender el coche. A la hora de calentar los neumáticos siempre pensaba que me pasaba y en clasificación en la primera vuelta nunca tenía temperatura para hacer una buena vuelta y me quitaba un montón de confianza. Siempre iba a las clasificaciones sin saber realmente qué tenía que hacer para tener el neumático listo.

¿Qué pasa? Se ha acabado la temporada y han empezado los test de invierno y básicamente yo tenía 100% claro en lo que tenía que centrarme, que era averiguar qué ha pasado en las clasificaciones, por qué de la nada ha faltado ritmo porque luego en carrera el ritmo que tiene el Campos este año era auténticamente de otro planeta. Si lograbas estar entre los seis primeros te daba opciones de luchar por cualquier carrera y eso es increíble. El problema es que en las clasificaciones nunca podía acercarme.

Incluso me costaba estar entre los diez primeros. En estos test de invierno me he centrado en averiguar qué pasaba a una vuelta e intentar extraer lo máximo posible. Y la verdad es que hemos sacado conclusiones que ojalá las hubiéramos sabido a mitad de este año porque me siento súper cómodo.

Todo tiene mucho sentido y tener esta confianza de saber en cada momento ahora qué hacer para tener el neumático preparado marca mucho la diferencia y creo que lo hemos entendido porque en Jerez nos fuimos con el segundo mejor tiempo absoluto y en Barcelona con el más rápido. O sea que parece que las cosas tienen sentido y me noto súper preparado para afrontar este siguiente año en la categoría.

P: ¿Con su coche estaba para quedar mejor que Oliver Goethe, su compañero que más alto clasificó?

R: Claramente. El coche ha sido el mismo durante toda la temporada que con el que hemos hecho ahora los test y he estado segundo y primero a una vuelta que digamos que no es nuestro punto más fuerte. En carrera el ritmo que tiene es absolutamente increíble. Es difícil de demostrar porque con las carreras, con tantos incidentes que hay, cada vez que parece que el neumático se empieza a degradar, si aparece un coche de seguridad, los neumáticos se enfrían. Volvemos a relanzar la carrera, se igualan las condiciones para todos y no se puede ver realmente esa diferencia.

Pero te lo digo, que estas cosas no se ven desde fuera, porque cuando hacemos entrenos simplemente en la tabla de clasificación sale el mejor tiempo, pero no como es el vuelta a vuelta… Eso es trabajo que analizamos nosotros, los equipos y los ingenieros, para ver cómo se degrada el neumático en cada equipo. Y nosotros en ese sentido, este año al menos hemos sido los mejores, pero saliendo atrás es complicado marcar la diferencia y sobre todo cuando hay algún incidente que te impide hacerlo.

P: Ayuda poco lo corto que es el calendario.

R: Es un tanto extraño porque sí son pocas carreras durante el año, pero es que hay meses que igual en cuatro semanas tenemos tres carreras. Y si no me equivoco en mayo o en junio hay dos meses que tienes seis o siete carreras del año, más del 50% del campeonato en menos de dos meses. Las carreras quedan muy repartidas. Es súper importante estar al 100% de forma física y mental y confiando en la máquina, teniendo claro que hay que hacer en cada momento, especialmente en esos. Empezar mal el año, hacer mal la última carrera, pues es una carrera. ¿Importa? Claro que importa, pero claramente dónde se marca la diferencia es en estos dos meses que hay tantas carreras y tantos puntos en juego.

P: Imagino que el objetivo para 2025 no es otro que hacer el máximo número de podios y victorias posible en las diez carreras del Mundial. ¿Ganar el título le haría ganarse el respeto de los de arriba?

R: Esa es una frase que está un poco de moda. Este año hay un cambio de reglamentación en el coche y será primordial entender cuanto antes cuáles son sus puntos fuertes. Esa será la clave para empezar bien el año. Si lo hacemos tendremos mucho ganado y espero que hasta mitad de temporada que otros equipos puedan llegar a nosotros esa sea una gran ventaja. Quedan tres días de test en Barcelona, en febrero, antes de la primera carrera con el nuevo coche.

Espero que todas las pruebas que se hagan sean útiles y podamos sacar la máxima información posible para llegar a la primera carrera en Australia lo mejor preparado y a por todas porque los test han ido muy bien. Hay un cambio de coche al que habrá que adaptarse, pero tanto el equipo de ingenieros como todo el equipo de mecánicos que hay en Campos están trabajando súper bien y yo me siento en mi mejor momento. Estamos más que preparados para luchar por todo, pero al ser todo nuevo hay que esperar y sobre todo al principio trabajar con muchas ganas para intentar lograr el objetivo.

P: En este mundo tan difícil como el de las Fórmulas, que un equipo como Campos apueste tanto por ti debe ser tremendo.

R: Sí, lo agradezco un montón. El jefe del equipo, Adrián, la verdad que es un tipo de diez. En todo momento ha confiado en mí y le tengo mucho aprecio. Ha habido momentos en la temporada donde no ha habido clara explicación de lo que estaba pasando, especialmente en las carreras siempre hemos tenido un ritmo brutal y él en todo momento ha seguido confiando en mí y me ha vuelto a dar el asiento para el año que viene. Siempre que me subo al coche intento demostrarle que su elección ha sido buena y espero que el año que viene se lo pueda demostrar con buenos resultados.

P: Para conocerle mejor, ¿quiénes son sus referentes de pequeño?

R: Referente yo he tenido uno en el cual coincidiré con el 90% de España, que es Fernando Alonso. Me aficioné a este mundo por la pasión que tenía mi familia al verle a él correr cuando era pequeño, que se televisaban las carreras y siempre los domingos era como un ritual ver las carreras. No me acuerdo de la época de Renault porque era muy pequeño. Ahora sí que he visto vídeos, pero sobre todo la época de Ferrari la he vivido toda. Ahí ya empezaba a ser consciente de lo que veía y empezaba a entender un poco y es por ello que siempre deseaba ir a un karting de alquiler o cualquier cosa.

Así empezó la pasión por este mundo y mi ídolo es Fernando Alonso. Cuando empiezas en el karting ves a los chicos que van destacando en categorías superiores y tenía algún que otro referente pero a diferente escala. Ahora es Fernando Alonso, que encima verle en los circuitos a la vez que estoy compitiendo es algo que me encanta y. Hay muchos familiares míos están súper orgullosos de ello.

P: Se le ve tan enchufado y motivado que a lo mejor le da tiempo a dejar de verle detrás de la barrera y competir contra él.

R: Será complicado. Depende de los años que esté él y lo que la suerte pueda deparar de mi futuro. Sé que el año que viene es un año primordial para mí. Estoy 100% seguro que si me sale un buen año tendré un asiento asegurado en Fórmula 2. Así que estaremos a un paso del objetivo. Yo voy a ir carrera a carrera ahora, pero el objetivo es claro y ojalá algún día compartir equipo o lo que sea con él en una parrilla.

P: ¿Le supone mucha presión o lleva con naturalidad que depende en buena parte de usted tener un asiento de F1 en el futuro?

R: Es un deporte en el que la gente se acuerda de ti por lo que haces en tu última carrera. Todo el mundo tiene esta presión. Al correr en un campeonato hay maneras y maneras de afrontarlo dependiendo de la situación en la que estés. Se lleva bien porque estamos acostumbrados a ello. De momento estoy súper motivado y con muchas ganas de que empiece porque sobre el papel todo pinta muy bien.

P: ¿Es el espejo de Pepe Martí el mejor para mirarse a corto plazo?

R: He corrido con él toda mi vida. Admiro mucho lo que hizo en su último año de F3, ese año le dio alas y lo cogió la escudería de Red Bull de jóvenes promesas y es por eso este año ha estado en la Fórmula 2 y mediáticamente ha pegado un salto increíble. Sé que es posible hacer lo que está haciendo él. Es hacer un buen año de F3 y mira lo que te cambia la vida en un año.

P: Díganos un reto personal y otro deportivo para 2025.

R: Ahora tengo el objetivo de ganar la Fórmula 3. Es lejano porque queda prácticamente un año para que se pueda dar la posibilidad de hacerlo. Con tener el coche a tope y yo dar el 100% de mí seguro que será suficiente para luchar por todo.