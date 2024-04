Marc Márquez: «No lo considero derrota, he ganado en mi plan»

Marc Márquez estuvo muy cerca de la victoria en Jerez tras una batalla preciosa con Pecco Bagnaia. Pese a que se le escapó el triunfo por nada, el ocho veces campeón del mundo no lo considera «derrota, hoy sólo he ganado. He ganado en mi plan, en el trayecto que tengo en mi cabeza y está cada vez mejor». Cada vez está más cerca de volver a ganar, esta vez le tocó cruz y se tuvo conformar con un segundo puesto que sabe a victoria.

«Lo dije ayer sin saber lo que iba a pasar hoy. Hice dos carreras, sí que en Portimao me caí, pero no fue culpa mía. En Austin y aquí hemos subido un puntito y ahora hay que mantenerlo con la confianza necesaria», comentó un Marc Márquez, que ya piensa en el Mundial. El leridano dijo que a pesar de su mal inicio con dos caídas en tres carreras, «tampoco estamos tan lejos». Además, reconoció que levantó la moto en la pelea con Bagnaia porque le vino «el flash de la caída de Valencia con Martín».

«Cuando he notado su rueda por dentro en Nieto-Peluqui, he levantado la moto porque me ha venido el flash de la caída de Valencia con Martín. Si continúas con tu línea acabas en el suelo y no quería porque he visto que Martín no ha puntuado. De esta manera, todo y un arranque del Mundial no muy bueno, tampoco estamos tan lejos», comentó el ilerdense en los micrófonos de DAZN.

Un segundo puesto especial

Ya en declaraciones a la prensa escrita, Márquez explicó cómo fue la carrera: «Ha sido especial delante de la afición esa vuelta de honor. No ha sido la carrera perfecta porque soy humano y en las cinco primeras vueltas me ha pesado el error de ayer. Iba tenso, he perdido cuatro posiciones y no he tenido la posibilidad de liderar todo el tiempo y hacer mi ritmo constante. Contento de cómo ha ido todo en general y de cómo he luchado con el referente de Ducati hasta la última vuelta».

Sobre si influyó que Pecco fuera con la Ducati GP24 y él con la GP23, Marc señaló que «no ha influido, han faltado esas cinco primeras vueltas, si no me hubiera caído ayer o no viniera de dos carreras consecutivas con caída en carrera quizá hubiera cambiado la película. Soy humano, reconozco que iba tenso, había visto muchas caídas en Moto2… lo importante es que cuando he pasado a Bezzecchi he tenido ritmo para cazar a Pecco y casi pasarlo. Esta vez lo he visto a tiempo, que venía fuerte por dentro, hemos tenido un contacto fuerte, pero he decidido abortar y levantar la moto, me ha venido el flash de Valencia con Martín. Que sí, que estaría aquí diciendo que no es culpa mía, pero hubiera perdido otros 20 puntos. He levantado la moto rápida, tengo la rueda marcada, sí, un día te la marcan a ti y otro la marcarás tú».

Sobre la afición, Márquez dijo que estuvieron «de diez, la imagen de las seis y media de la mañana en Nieto-Peluqui encendiendo los flashes de los móviles… La vuelta de honor, hemos arrancado una valla con los aficionados, se me ha hecho muy corta y ojalá lleguen más momentos así. Aquí empezó mi mal sueño y espero que de aquí salgamos de esa espiral negativa. Aún no hemos salido, todavía pesa, pero mentalmente hay más confianza cada vez y esa confianza te permite probar cosas como las de las últimas vueltas».

Márquez vuelve a sonreír

Marc está volviendo a disfrutar encima de la moto: «Ya lo dije en Austin, disfruté mucho pese al problema. Y aquí he disfrutado todo el fin de semana, si eres feliz y te salen las cosas, mucho mejor. Soy consciente de que vendrán circuitos que nos van a costar bastante más, pero tocará sufrir y apretar en los circuitos que se nos dan mejor».

Respecto al Mundial, el 93 comentó: «Me sorprende, porque he hecho un inicio de campeonato pésimo y estamos sólo a 32 puntos. Significa que se rueda al límite y que habrá muchos más ceros. Los que he tenido yo dan rabia, porque no han sido de ir pasado de vueltas. Intentaremos mantener la calma, saber sufrir cuando toque y aprovechar los momentos. Pero es un orgullo estar batallando de tú a tú con los líderes de Ducati».

Por último, no quiso dar pistas de cuál es el plan: «Está en mi cabeza, y cuando vienes de cuatro años muy duros en tu carrera deportiva… En el deporte, a veces pesan más las lesiones mentales que las físicas. De esas tuve una muy grave, pero te provoca una lesión mental de la que tienes que ir saliendo. No significa que estés derrotado, significa coger buena inercia, confianza, mi apuesta este año fue arriesgada, pero le puse el coraje que un deportista a veces tiene que hacer, enfrentarse a pecho abierto a lo que venga, y me está saliendo bien».