Marc Márquez manda un aviso a sus rivales: «Ya estoy adaptado completamente a la Ducati»

Marc Márquez ha arrancado el Gran Premio de España de MotoGP con muy buenas sensaciones. El leridano fue segundo por la mañana y tercero por la tarde, muy cerca del tiempo de Pecco, y es uno de los favoritos para la pole este sábado. El ocho veces campeón del mundo cuenta con «la moto más completa de la parrilla» y aseguró que eso «es lo que se busca para un Mundial». Además, el de Cervera recalcó que ya está «adaptado completamente a la Ducati».

«Hemos empezado con buen pie, que eso es importante en un Gran Premio de casa, así vas menos estresado. Por la mañana nos hemos encontrado muy bien, nosotros nos hemos quedado ahí, los otros ya se han ido acercando. Lo importante es que estamos en el grupo de los cinco primeros», comenzó diciendo el piloto de Gresini tras firmar uno de los viernes más sólidos de lo que va de año.

«Es de los viernes que me he encontrado más cómodo. He salido y enseguida me he encontrado bien, que eso es importante y es factor de la evolución. Cada vez me encuentro más cómodo. Lo importante hoy es también que el set up que hicimos en Austin, muy diferente al que hicimos en Qatar y en Portimao, aquí también ha funcionado, mejor que lo que venía acostumbrado. Esto suma y te da más confianza», agregó Marc Márquez.

Tan bueno ha sido el viernes, que casi todos los pilotos le colocan como uno de los candidatos a la pole el sábado: «De momento estamos en esos tres-cuatro. Veremos mañana qué capacidad de evolución tiene cada uno, que es lo que marca el fin de semana, y qué clasificación habrá. Por la mañana me he encontrado muy cómodo, por la tarde, con el viento, me he encontrado más incómodo. Con los neumáticos traseros, por la mañana han sufrido unos pilotos y por la tarde otros. Lo importante es que hemos sido constantes y con eso me quedo».

Ducati, la moto más completa

En los últimos años Jerez ha pasado a ser un circuito que le viene como anillo al dedo a la Ducati, y Marc Márquez ha comprobado por qué en su primera carrera en Jerez con la Desmosedici. «La Ducati es una moto muy completa, la más completa de la parrilla de salida para mí. En un circuito puede ir mejor una u otra, pero lo que se busca para un campeonato es tener la moto más completa».

«Para mí, es una moto muy completa, que tienes que entender muy bien cómo hacer el tiempo. Bagnaia y Martín lo entienden perfectamente porque solo han pilotado esta moto, yo lo voy entendiendo cada vez mejor, pero el punto de adaptación ya ha terminado. Ahora ya estoy adaptado completamente, solo falta ir buscando cositas. En un Gran Premio costará más, en otro menos. Hay que seguir insistiendo», señaló el 93.

Futuro en Ducati

Sobre si ve la Ducati como una moto para plantearse el futuro con ella, Marc respondió: «Sí, claro». De hecho, se ha especulado en los últimos días que el español podría ir al Pramac el próximo año ya que todo apunta que Gresini dejará Ducati para firmar con Yamaha en 2025. El leridano expresó este jueves su deseo de tener una moto de una escudería de fábrica y al ser preguntado por su concepto sobre el Pramac fue claro: «Pramac Ducati es un gran equipo, pero no es oficial».

«Pramac es un gran equipo, que tiene motos de fábrica, y que ha demostrado que es un equipo capaz de luchar por un Mundial. Pero no es un equipo de fábrica. Es un buen equipo satélite, pero no es un equipo de fábrica», explicó.

El español también habló de si el hecho de estar en Jerez ha influido y si eso hace que el sábado y el domingo se encare de una manera distinta: «Jerez ayuda porque es la afición española, pero la manera de encarar las rápidas iba solo encima de la moto. Si que es cierto que parece que te aguanten, pero la motivación de hacer un buen resultado está ahí. A ver si podemos seguir este nivel y, al menos, bailar con el grupo de delante que haría este gran premio todavía más bonito».

Nueve caídas

Respecto a las caídas en la última práctica, y el hecho de que él no haya sido uno de ellos, Marc Márquez dijo: «Preferirí­a haberme caído hoy y mañana no. Al final, se empuja, con el sistema de fin de semana, coges mucho riesgo en casi todos los entrenos, menos en el FP1, que es donde no han habido casi caídas, creo, solo una. Pero el practice este es un mal sueño: sales, tienes que hacer ritmo, luego preparar el time-attack, muchos hacen tres neumáticos y cogemos mucho riesgo. Pero también al haber esta pista caliente con el aire frío, es lo que nos traiciona un poco a todos los pilotos, y es más fácil caer. Y mañana, si bajan las temperaturas, aún más».

Por otro lado, Marc señaló que ya han corregido lo que pasó en Austin con el freno delantero: «Hemos hecho un cambio aquí­ de salida: uno ha sido la leva de delante, de freno, y luego otra cosa más técnica. Y aun si hay problemas, que no los he tenido hoy, tenemos otras cosas pensadas, pero eso ya si no hay problemas durante el fin de semana lo dejaremos para el test».