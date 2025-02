Marc Márquez manda un aviso a sus rivales: «Estoy preparado para luchar por el Mundial»

Marc Márquez atendió a los medios de comunicación en la antesala del GP de Tailandia de MotoGP. El ilerdense viene de firmar el mejor tiempo en el test celebrado en este trazado de Buriram hace apenas unas semanas. El objetivo del ocho veces campeón del mundo es «estar ahí, donde está la moto negra», es decir, ser campeón del mundo de MotoGP. También aprovechó para mandarle un consejo a Jorge Martín, al que le envió un mensaje diciéndole que respete su cuerpo.

Su deseo para 2025 es «intentar estar ahí, donde está la moto negra, ahí (la Aprilia de Jorge Martín). Será complicado, pero, de momento, partimos más adelante, con más confianza». Marc Márquez no oculta su deseo de ganar su noveno mundial. «Yo siento que estoy preparado para luchar por el Mundial. Es muy largo, pero me siento preparado. En 2013, no lo sentía. En 2017 ó 2020, sí lo estaba. A ver qué tal nos podemos adaptar», afirmó el de Cervera.

«Espero compartir muchos podios con Pecco este año, porque, al final, tenemos que pintar de rojo el campeonato, al final de la temporada. Por supuesto, yo apostaré por el 93 y él, por el 63, pero estamos en MotoGP y todo el mundo es súper rápido. Si esperas un primero o segundo de Ducati todas las carreras, es que no sabes de qué va MotoGP. Creo que va a haber muchas peleas entre distintos pilotos, en distintas condiciones, de lluvia, etc. El campeonato es muy largo, pero cada carrera cuenta», agregó al ser preguntado por los posibles dobletes de Ducati esta temporada.

Sobre la Ducati, Marc Márquez reconoció que «hay una base muy buena, donde hemos optado por esa configuración 2024. Lógicamente, en un equipo de fábrica, durante el año irán llegando evoluciones, que ya están trabajando en ello, pero me encuentro calmado, bien, llego a un box, a una situación, diferente a lo que siempre me había encontrado, porque en el Repsol Honda siempre estaba defendiendo un poco la posición, la experiencia de más galones dentro del garaje. Ésta vez es Pecco, a mí me toca aprender de él e intentar estar lo más cerca de él, ya que, para mí, es el rival a batir, ya que estos cuatro años ha sido el que ha hecho primero o segundo. Si podemos luchar con él, buena señal».

Respecto a la posible lucha con Bagnaia en Tailandia, el 93 comentó lo siguiente en DAZN y en la rueda de prensa previa al GP: «Se verá durante el fin de semana. Evidentemente, he aprendido que los test no son lo más importante. De un test a una carrera puede cambiar mucho, no ha sido nunca mi especialidad, pero sí que es cierto que tanto el de Malasia como el de aquí, especialmente el de aquí, me encontré cómodo, bien, rodando con confianza. Esto es lo importante, estoy calmado. Ésa sería la palabra. Luego, veremos cuando se baje la visera, porque se encienden todas las alarmas de los ojos y ahí, intentar controlar todas las situaciones».

Álex Márquez, candidato al título

Marc señaló a su hermano Álex Márquez como uno de los candidatos al título este año: «Es uno de los pilotos que ha rodado más constante y más rápido durante los test. Siempre, en el kárting, cuando vamos a entrenar con las 600cc, voy un poco más, pero el último día, en Valencia, ya no vamos, porque ya estaba muy cerca y aún se creció más, pero mi hermano con confianza es capaz de todo, así que será también uno de los rivales a tener en cuenta».

Sobre los nervios, el ilerdense explicó que «la primera carrera es especial, son mariposas distintas en el estómago. En los últimos años, no sentía ese fuego en mi interior. Sé que estoy en el lugar correcto y voy a darlo todo». En cuanto a los test, el nuevo integrante del Ducati Lenovo dijo: «Fue un buen invierno. Siento que desde Cataluña, cuando probé por primera vez la moto, fue mejorando las sensaciones. Me sentí bien, pero los test son los test. Tenemos la mejor moto para luchar por el Mundial».

Márquez se quita el favoritismo en Tailandia y deja claro que las carreras no tienen nada que ver con los test de pretemporada: «Los test son los test y las carreras, las carreras. Uno de los rivales a batir será mi compañero de equipo, Pecco, porque fue primero o segundo en los últimos años y eso es impresionante. Ahora tengo otro rol en el box. Tengo que aprender y ser rápido en pista».

Sobre los rivales de fuera de su box, el español incluyó a las otras cuatro Ducati y al Tiburón de Mazarrón: «Todos los de Ducati pueden luchar por la victoria. Acosta, también. Me gustaría decir Martín, pero no está aquí. La constancia será clave». Sobre al agarre del neumático, comentó: «No es como en el pasado, con las Pirelli no cambia mucho».

Consejo a Jorge Martín

Durante la rueda de prensa oficial también le preguntaron por Jorge Martín y los riesgos de volver antes de tiempo: «Es parte de nuestra profesión. Después de ser campeón, la motivación es superior. Le envié un mensaje esta mañana: ‘Respeta tu cuerpo’. Yo no lo respeté. Es joven y fuerte. Le deseamos una recuperación rápida, porque queremos ver al número 1 en la pista».

Marc Márquez tiene a tiro igualar las 90 victorias de Ángel Nieto esta temporada. El de Ducati acumula un total de 88 triunfos en la categoría reina y sueña con superar a la leyenda del motociclismo español este curso: «Espero conseguir ese número este año, espero tener más de dos victorias esta temporada. Ya en el pasado se comparaban mis récords con grandes nombres. Me siento muy afortunado por estar entre esos nombres».