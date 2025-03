Marc Márquez hace autocrítica tras su caída: «Ayer no era Superman y hoy tampoco soy un desastre»

Marc Márquez sufrió su primer revés de la temporada. El 93 se fue al suelo en la vuelta ocho cuando iba líder destacado con más de dos segundos de ventaja sobre el segundo, Pecco Bagnaia. Es su primer error grave con Ducati y no ha dudado en pedir disculpas. Pese a ello, el ocho veces campeón del mundo es segundo a un punto del líder, su hermano Álex. Momentos duros para el mayor de los Márquez, que destacó que «ayer no era Superman y hoy tampoco soy un desastre».

«Lógicamente he perdido. He cometido un error y lo único que queda es pedir disculpas. Estaba muy concentrado y tenía muy claro qué hacer en carrera, pero cortando un poco más el piano es donde he perdido, que era uno de mis puntos fuertes en el circuito. Quizá fue lluvia, pero ya lo había cortado varias vueltas. Son milésimas de segundo, bajadas de concentración. Cortando ese piano es donde más he perdido. Me he caído… ayer no era Superman y hoy tampoco soy un desastre. Lo positivo es que aunque es un gravísimo error, seguimos ahí, segundos en el Mundial. Mañana es lunes y partimos de cero», dijo Márquez al ser preguntado por su error en la curva cuatro.

Su caída y el correspondiente segundo puesto de Álex Márquez le otorga el liderato del Mundial de MotoGP al piloto de Gresini. Marc se mostró muy feliz por su hermano, que está firmando el mejor inicio de su carrera en la categoría reina, y esa constancia le ha permitido alcanzar la primera plaza de la clasificación del campeonato del mundo: «Estoy contento por él. Está siendo muy rápido y ahora vienen circuitos que le favorecen. Yo he cometido un error, pero mañana partimos de cero».

Marc Márquez echó a correr como táctica

Antes de la carrera sucedió algo bastante inusual. Marc Márquez salió corriendo hacia el box para cambiar la moto y coger la que tenía los neumáticos de seco. Más de la mitad de la parrilla de MotoGP siguió al español y se retrasó el inicio de la salida. El ilerdense explicó en DAZN que tenía la estrategia pensada desde que faltaran siete minutos para la salida y la llevó a cabo porque sabía que le seguirían más de 10 pilotos, que es lo que exige el reglamento para retrasar la salida.

Marc Márquez es muuuuuy listo 👀 Así explica su carrera para cambiar de moto «Cuando queden dos minutos, voy a salir, probablemente me sigan todos y se retrasará la salida. Tenía muy claro el reglamento» 🧠 Disfrútalo de #MotoGP desde 9,99€* al mes 🔗 https://t.co/mC7zeW0Vwk — DAZN España (@DAZN_ES) March 30, 2025

«Cuando quedaban siete minutos le he dicho al equipo si se podía cambiar neumáticos y me han dicho que no. Digo, vale, cuando queden dos voy a salir de la parrilla y probablemente me sigan todos y se retrasará la salida. Le he dicho a la gente del equipo si estaba la moto preparada y me han dicho que sí. Tenía muy claro el reglamento y al ver que no llovía le he avisado al equipo, me han dicho que estaba listo y no he dudado. Nuestra faena es esa y sabía que me iban a seguir más de 10 pilotos. Ayer eran todo elogios, ahora tocarán críticas. En Qatar será otra carrera», comentó.

Por último, Márquez explicó su abandono: «No tenía estribera. He visto que estaba el 19 y no tenía posibilidad de remontar y he decidido abandonar». El 93 estaba perdiendo posiciones, ni siquiera podía recortar distancias con los de delante porque estaba rodando muy lento y decidió poner punto y final a su carrera en Austin.