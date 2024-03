Luis de la Fuente: «Brahim no ha presionado, tomó la decisión de jugar con Marruecos antes del 1 de marzo»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para analizar la lista de convocados de la selección española para los duelos amistosos contra Colombia y Brasil, aunque el verdadero protagonista de la rueda de prensa fue, como no, Brahim Díaz y su decisión de defender la bandera de Marruecos. El riojano tuvo que dar muchas explicaciones.

Luis de la Fuente comenzó analizando la ausencia de Brahim: «La decisión la tomó Brahim antes de la prelista del 1 de marzo. Lo tenía claro. Cada uno está donde quiere estar. Cariño, le tengo mucho cariño. Soy el seleccionador que más veces le he seleccionado. Se cierra el debate».

«No he hablado con él. No ha exigido nada. Cuando hablo de esto lo hablo de manera general. Se ha centrado en el caso Brahim porque preguntabais vosotros. No tenía nada que exigirme, porque tenía claro que quería jugar con Marruecos», añadió.

El seleccionador continuó hablando sobre la ausencia del malagueño: «Aquí vienen los que quieren venir. Brahim era exactamente igual que los jugadores que han venido. Le tengo mucho aprecio. Es un grandísimo futbolista y le deseo todo lo mejor».

«El 1 de marzo doy una pelista en la que está. Como a todos los demás. El 9 de marzo renuncia a jugar con España. No se le podía traer. Decidió jugar con Marruecos. Yo, deportivamente, he hecho lo que tenía que hacer. Yo quiero poner en valor a todos los jugadores que quieren jugar con España. Eso hay que celebrarlo. Hay que poner en valor a los que eligen jugar con España», aseguró.

«Pasaron cosas que pasan en la vida. Es mayor de edad. Lo que celebro es ver a la gente feliz y si él está feliz le tengo un gran aprecio. Le deseo todo lo mejor y todos los éxitos. Quiero agradecerle todos los momentos que he disfrutado con él y lo que le ha dado a la selección española de fútbol», continuó el seleccionador sobre Brahim.

«El fútbol da muchas vueltas. Nadie sabe lo que va a pasar. Lo importante no es que nosotros queramos o no, es que el jugador quiera. Si legalmente se puede y el seleccionador lo considera oportuno, pues bien. No hay que cerrar la puerta a nadie», finalizó sobre el jugador del Real Madrid.

«Con Pedri he hablado como con todos los que están lesionados. Al canario hay que esperarle siempre», aseguró sobre el canario. «A nosotros no nos sorprende Cubarsí porque tiene una gran calidad. El único interés que nos mueve a la hora de convocar un jugador es el deportivo. Creemos que vienen los mejores y Pau está en un gran momento. No genera una gran ilusión de presente y de futuro, ya que queremos contar con él para el futuro», comentó.

Al ser preguntado por los jóvenes que tiene, fue claro: «Estoy feliz, porque el futuro del fútbol español está garantizado. En un corto periodo de tiempo van a competir con la Absoluta. Están preparados y son muy especiales».