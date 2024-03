Brahim: «Nunca he presionado para ir con España»

Brahim Díaz habló por primera vez tras su convocatoria con la selección de Marruecos y la polémica con el poco cariño mostrado hacia el futbolista del Real Madrid por parte de España y del seleccionador Luis de la Fuente. El jugador malagueño, que a partir de ahora jugará con Marruecos, afirmó con rotundidad que él nunca ha presionado para jugar con España.

Estas fueron las declaraciones de Luis de la Fuente tras conocer que Brahim Díaz jugaría con Marruecos: «Respeto su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. Hay tres máximas para ser un jugador seleccionable: que pueda jugar, que quiera hacerlo y que el seleccionador le seleccione; pero la más importante es querer sin exigencias ni condiciones. Hay que tener igualdad de derechos y obligaciones que con el resto. Con ese punto de partida me encontraréis siempre».

Pocos días después, y antes de que Luis de la Fuente se vuelva a pronunciar este viernes en Las Rozas tras dar la lista de España para los amistosos de este mes de marzo ante Colombia y Brasil, Brahim Díaz se ha pronunciado por primera vez tras su convocatoria con Marruecos y ha respondido a Luis de la Fuente.

«No sé si con mi cara se verá mi reacción. Nunca he presionado y jamás lo haré. Nunca he exigido nada para ir con España. Se habla en el campo y ahí es donde tienes los méritos. No hay más. No sé lo que ha dicho Luis de la Fuente, no lo he visto, me lo estás diciendo tú ahora. Si se refería a eso no es mi caso. No me siento aludido por sus palabras. No soy ese tipo de persona», afirmó Brahim Díaz en El Larguero de la Cadena Ser y en Movistar Plus con Jorge Valdano.

"𝐘𝐨 𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐨 𝐚 𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞… Yo me dedico a hablar en el campo".@Brahim, en #UniversoValdano pic.twitter.com/JRbUEvjv7W — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 14, 2024

Jorge Valdano: "Para ser jugador de la Selección hay que poder -podías-, hay que querer -querías- y, finalmente, ser convocado…"@Brahim: 🤷‍♂️#UniversoValdano pic.twitter.com/N0Qw5ug326 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 14, 2024

Brahim toma la palabra

«Me siento 100% español y me siento 100% marroquí. He crecido en España. Si tengo que meter un gol a España, estaré encantado, claro, pero también preferiría meterle los goles a otra selección. El cariño que me han dado España y Marruecos es muy grande, son dos países maravillosos. Tengo raíces marroquíes (por su abuela paterna), pero he crecido en España (…) ¿Si celebraría un gol ante España? Ahora mismo no sé qué decirte, pero sí te digo que estoy 100% convencido de mi decisión», continuó el jugador del Real Madrid y de la selección de Marruecos.

«Yo siempre decido con el corazón y así ha sido también esta vez. Soy un chico con sueños, sencillo. El cariño y el proyecto que me han enseñado en Marruecos me parece muy bueno. La decisión está tomada. Ahora ya no vale pensar en qué hubiese pasado si… No iba a cambiar nada. No estaba pensando en si me llamaba o no Luis De La Fuente para tomar esta decisión», señaló Brahim.

«Esto tranquilo. He tenido que elegir entre dos países que amo. Málaga es mi ciudad y tengo raíces marroquíes. Me han brindado esa oportunidad y estoy muy agradecido. He elegido y no hay que dar más vueltas. Estoy agradecido siempre, a todos. Se decide y no se mira atrás. Es una elección hecha y estoy seguro de ella. En la vida hay que tomarlas y es normal. No presionó a nadie. Yo me dedicó a jugar y a hablar en el campo. Todos soñamos de niños con jugar Mundiales. Me siento identificado por lo que hicieron en Qatar, me puse alegre. Es una selección descomunal», continuó el malagueño.

Brahim Díaz también habló, por supuesto, de su regreso al Real Madrid: «Dije sí nada más llamar. Es imposible decir que no al Madrid. Es otra dimensión. Dije sí y por favor. No se escuchan otras ofertas si llega el Madrid. Es el nivel más exigente que hay en el mundo».

«Se trata de aprender siempre, porque eso es para mejorar. En Inglaterra me costó al principio por el idioma, pero con Guardiola entendí muchas cosas. En Italia encontré cosas que me faltaban. Es un fútbol muy táctico, todo muy medido. Me vino espectacular. Y tuve la suerte de que la gente me quería mucho. A mí me gusta el desafío de dar la vuelta a la tortilla. Tengo el fútbol de la calle, pero he aprendido mucho de los centrales», continuó Brahim sobre su aprendizaje en el City y en el Milan.

Presente en el Real Madrid

«Creo que estoy en un gran momento, estoy cumpliendo un sueño. La pelota no me quema, la presión no se nota para mal, el cariño increíble de la afición. El Madrid es increíble, lo máximo», continuó afirmando Brahim junto a Valdano sobre su presente en el Real Madrid. También Brahim tuvo palabras para Ancelotti: «Es como un padre para nosotros». Y para Jude Bellingham: «Es increíble como jugador y como persona. Le digo que lo tiene todo». Aunque no quiso hablar de Mbappé: «No me gusta hablar de esos temas. Es un jugador de otro equipo. Se trata de respeto».