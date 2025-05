Louzán promete cambiar el sistema arbitral para la próxima temporada: «Habrá inteligencia artificial»

Han transcurrido más de 100 días desde que Rafael Louzán ganara las elecciones y asumiera el cargo como presidente de la Federación Española de Fútbol. Más de cuatro meses que han estado marcados por diferentes casos de polémica. El recurrente ‘caso Negreira’, las sedes del Mundial 2030, la delicada situación que atraviesa el sistema arbitral español, el plante del Real Madrid en la final de la Copa del Rey…

Y a ello hay que añadir el ‘caso Dani Olmo’, además, en el ámbito personal, Louzán ha lidiado también con la absolución del Supremo sobre su posible prevaricación. Un sinfín de frentes abiertos. Sobre todos ellos se ha pronunciado este martes en los desayuno de Europa Press. Estuvo acompañado por Luis de la Fuente, Javier Tebas, Enrique Cerezo y Gil Marín entre otros.

«El fútbol no es muy dado a cambios, pero la evolución es necesaria. El tema de los árbitros nos preocupa a todos. Tiene que cambiar, hay que evolucionar. El modelo del sistema arbitral español lleva asentado desde 1909, cuando nace la Federación. Y estaba supeditado a la decisión del presidente de la federación, que nombra al presidente de los árbitros y a partir de ahí la coordinación la lleva el comité de árbitros. Creo que debe haber un nuevo modelo del sistema arbitral español. Desde que llegué sabía que este cambio es imprescindible. Esperamos que la incorporación de la IA en la labor arbitral se ponga en marcha la temporada que viene».

Louzán también dejó claro el papel del Real Madrid. «Es importante que todos los actores del fútbol estén en este comité para ver cómo podemos evolucionar el sistema. Curiosamente en este grupo está el Real Madrid, a pesar de que los clubes profesionales no le han votado para estar en este grupo, hemos decidido que esté integrado. Y curiosamente coincidimos en distintas propuestas que están encima de la mesa».

El presidente de la Federación no ratificó a Medina Cantalejo al frente del CTA. «No es cuestión de personas. Está trabajando bien, pero los actores del fútbol también tienen que decidir. Antes se vinculaba mucho la relación de los presidentes porque hay 11 árbitros que son asambleístas. No voy a condicionar ningún apoyo en el futuro. Me tendré que ganar el apoyo, sin condiciones. Es un error vincular el apoyo de los árbitros a la labor del presidente. La labor de los árbitros debe ser muy valorada y cometeremos errores si insistimos en ver al árbitro si tiene una tendencia u otra. Y por los datos que tengo de los últimos fines de semana eso repercute negativamente tanto en el fútbol profeisonal como formativo. Existen más agresiones verbales y físicas. Debemos contribuir todos para erradicar la violencia. Agradezco la implicación del colectivo arbitral para hacer la labor extraordinaria que hacen. Se seguirán equivocando, son personas. Tienen el respaldo del fútbol profesional».

Louzán también analizó todo lo ocurrido en la previa de la final de Copa del Rey. «El momento no fue el más oportuno. Esa rueda de prensa se tenía haber hecho después por sentido común. Esto se venía haciendo así, siempre se ha hecho antes de la final de la Copa del Rey. En el futuro no se hará así. Se hará de otra manera. Destaco la labor de De Burgos que no era fácil de administrar. Hablé con el Real Madrid sobre lo que teníamos esa misma tarde. ‘Tenemos un acto que parece que no vais a venir. Todos podemos decir cosas y se han dicho con naturalidad’. Luego teníamos una cena y creo que el Real Madrid debía haber estado ahí. Después hablamos y tranquilizamos la situación».