El Lobo Carrasco también ‘llora’ y apoya a Xavi en su cruzada contra el césped

Lobo Carrasco ha querido lanzar a Xavi Hernández un capote en la cruzada que el entrenador culé tiene contra el césped de los estadios. El ex futbolista y desde hace años colaborador del Chiringuito, ha querido apoyar públicamente al técnico catalán que en la rueda de prensa previa al duelo contra el Atlético ha vuelto a lanzar su proclama.

«En mi época a los que sólo les importaba ganar descuidaban o dañaban el césped premeditada e intencionadamente… Desde las quejas y las nuevas normativas los estadios mejoraron los terrenos de juego y el fútbol pasó a ser un mayor espectáculo técnico. Grítalo, XAVI !!», escribió el Lobo Carrasco en su perfil oficial de las redes sociales.

El ex futbolista respondió así a las palabras de Xavi Hernández en la rueda de prensa de hoy en la que el entrenador catalán ha pedido que exista una norma… que realmente existe y el Getafe cumplió a la perfección en el Coliseum.

«¿Que me perjudica el sol? Pues sí, porque se seca el césped. Me da igual que me hagan doscientos mil memes más, lo diré igual, pensaré igual. Por más memes que me hagan el sol nos molesta, el campo seco no nos beneficia, ni a nosotros ni al espectáculo ni al Getafe tampoco. Si la pregunta es para Quique, no para mí. La pregunta es: ¿por qué no regó el campo? Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo porque estaba más alto de lo habitual. No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud porque en todos los deportes hay una norma por la superficie. ¿Por qué en el fútbol no? No me tengo que callar», dijo ante los medios de comunicación.