Lobato sigue el ejemplo de Alonso y cierra la temporada de Fórmula 1 con un mensaje de esperanza

Antonio Lobato se despidió de la Fórmula 1 hasta nuevo aviso con un emotivo discurso tras su narración del Gran Premio de Abu Dabi. En él, se acordó de su paisano en Oviedo, Fernando Alonso, y le puso como ejemplo de «ilusión» en su trabajo. Además, bromeó sobre la resistencia de la silla en la que narra cada carrera y en la que a veces se llega a poner de pie.

«Yo no me he caído, había apuestas cruzadas de Pedro de la Rosa y de Toni Cuquerella de que me iba a caer de la silla», respondía Lobato a la presentadora de la habitual tertulia después de cada sesión en el ‘Gran Circo’, Noemí de Miguel.

Pero el momento más emotivo llegó cuando le tocó despedirse del Mundial de 2023 y le pidieron unas últimas palabras. «Ha sido un placer. Ya he perdido la cuenta. Es el final de mi decimoctava temporada. Es bueno porque cumplimos años y experiencia. Fernando nos lo ha enseñado, seguimos a pesar de los años manteniendo toda la ilusión», dijo Lobato, refiriéndose a Alonso como guía en cuanto a pasión por el oficio de cada persona.

«Nos apasionamos por las cosas que hacemos y eso es bonito». Así se despedia Lobato de una temporada más de motor, dejando la puerta abierta de par en par a su continuidad en las narraciones de la Fórmula 1, que pasará a partir de 2024 a emitirse exclusivamente en DAZN.

Lobato especuló con la retirada

El pasado sábado, lejos de poner luz al asunto, publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales que dejaba todas las dudas del mundo: «Terminamos gira juntos. Yo mañana, vosotros hoy. Yo intentando emocionar a la gente con las carreras y vosotros llenando el alma de miles de personas con vuestras canciones. Un privilegio poder escucharos de nuevo y volver a sentir tan dentro vuestra música», escribía Lobato en su cuenta oficial, un mensaje dedicado a la banda española La Maravillosa Orquesta del Alcohol, que puso fin a su gira en el WiZink Center de Madrid.

El asturiano acudió al concierto y tiró de melancolía para hacer un símil entre la situación del grupo musical y la suya. Y es que, actualmente, Lobato tiene contrato con la cadena de televisión Movistar +, pero, a partir de 2024, la Fórmula 1 pasará a emitirse exclusivamente por DAZN hasta 2026, por lo que habrá que descubrir en el futuro si esta otra plataforma hace una apuesta por un narrador que nos lleva acompañando durante décadas de motor.