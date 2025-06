Lo último en fitness lo tiene Lidl y lo esta petando: Nike y Adidas están temblando

Si pensabas que para ir al gimnasio con estilo y comodidad tenías que gastarte un dineral en Nike o Adidas, Lidl viene a demostrarte lo contrario. Y es que la cadena de supermercados alemana ha lanzado unas mallas técnicas para mujer que están arrasando. Están rebajadas y cuestan menos de 9 euros, tienen calidad de sobra y ya se están volviendo virales. Las redes están que arden y las grandes marcas, probablemente, están empezando a sudar frío.

Estas mallas, firmadas por Crivit, la marca deportiva de Lidl, están volando de las estanterías por una razón muy simple: tienen todo lo que se busca en unas leggings para entrenar, pero a precio bajísimo. Fabricadas con un 83 % de poliamida y un 17 % de elastano LYCRA®, se ajustan al cuerpo como un guante. La cinturilla es alta, ancha y súper cómoda, lo que no solo estiliza la figura, sino que también evita que tengas que estar subiéndotelas cada cinco minutos durante el entrenamiento. Un detalle que quienes entrenan de verdad valoran muchísimo.

Pero lo mejor es que no son solo bonitas y cómodas, también son muy prácticas. Tienen tejido transpirable, secado rápido y en cuanto a diseño Lidl tampoco se ha quedado atrás. Tienes varios colores para elegir: negro básico, rosa y lila o morado. Además, algunos modelos traen bolsillo lateral para el móvil o las llaves, algo muy útil cuando vas a entrenar con lo justo. Otros llevan el bolsillo escondido en la cintura.

Pero lo que más llama la atención es que cuestan solo 8,99 €, pues están rebajadas un 35% con respecto a su precio original de 13,99. euros. Mientras las mallas de Nike o Adidas te pueden salir por 40, 60 o incluso más de 80 euros, Lidl ha lanzado una opción que funciona, se ve bien y no te rompe el bolsillo. Por eso están volando. Y no es una exageración, pues muchos modelos ya se han agotado en tiendas físicas y online y Lidl avisa así en su página web: «¡Date prisa! Otros clientes están comprando y quedan pocas unidades».

Mallas baratas de Lidl

En redes hay vídeos, comparativas, y hasta chicas diciendo que no vuelven a gastarse un dineral en ropa de marca teniendo estas de Lidl. Y tiene sentido. Porque esto no va solo de moda, va de ofrecer algo accesible sin renunciar a la calidad. Además, para las más conscientes del medioambiente, hay buenas noticias, pues parte del material de estas mallas es reciclado y cuentan con el sello OEKO-TEX®, lo que garantiza que están libres de sustancias dañinas. Lidl no solo ha pensado en el precio, también en la salud y en el planeta.

Lidl ha dado en el clavo. Ha demostrado que se puede hacer ropa deportiva buena, bonita y barata. Y mientras Nike y Adidas siguen vendiendo a precio premium, Lidl conquista a quienes realmente usan la ropa para entrenar. Si buscas unas mallas cómodas, versátiles, con buena pinta y sin dejarte medio sueldo, ya sabes dónde mirar. El chollo del mes está en Lidl, y si no te das prisa, te vas a quedar sin ellas.