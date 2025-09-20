Lo nunca visto: Mudryk costó 100 millones al Chelsea en 2023 y ahora quiere ser atleta e ir a los Juegos Olímpicos

El mundo del fútbol alucina con Mykhailo Mudryk. El jugador ucraniano que llegó al Chelsea en enero de 2023 por una cifra cercana a los 100 millones de euros, ahora quiere dejar a un lado el fútbol profesional para convertirse en atleta de velocidad y competir en los próximos Juegos Olímpicos. Así, como lo leen. La noticia ha sorprendido a propios y extraños, no solo por lo insólito de la decisión, sino porque se trata de un futbolista que hace apenas un año era considerado una de las mayores promesas del fútbol europeo y mundial, perseguido por varios gigantes antes de que el club londinense cerrara su fichaje.

Mudryk, de 24 años, aterrizó en Stamford Bridge rodeado de expectativas. Su velocidad endiablada y su capacidad para desequilibrar en banda le hicieron destacar en el Shakhtar Donetsk y se hablaba de un jugador destinado a marcar época. Sin embargo, la realidad en la Premier League fue muy distinta. A pesar de tener muchas oportunidades, el futbolista no logró consolidarse, acumulando críticas por su irregularidad y la falta de impacto en los partidos decisivos.

La presión del fichaje millonario y la exigencia del Chelsea parecieron pesar más de lo esperado. Por si fuera poco, en abril de 2025 saltó todo por los aires. Tras un control antidopaje rutinario realizado en marzo, la Federación Inglesa confirmó que Mudryk había dado positivo por una sustancia prohibida y el Chelsea no dudó en tomar medidas, rescindiendo su contrato.

El nuevo Mudryk atleta

Desde entonces, el ucraniano ha decidido dejar el fútbol a un lado. Siempre había sentido una atracción por las pruebas de velocidad, disciplina en la que sus cualidades físicas podrían tener recorrido. De hecho, era evidente que la velocidad punta del extremo es uno de sus mayores atributos, pues en varias ocasiones llegó a registrar picos superiores a los 36 km/h, cifras que lo colocan entre los futbolistas más rápidos del planeta. Ahora, su objetivo es canalizar esa explosividad no en un campo de fútbol, sino en la pista de atletismo, soñando con representar a Ucrania en unos Juegos Olímpicos.

Pero eso no será fácil. Mudryk está poniendo de su parte y se entrena con el equipo nacional de Ucrania de velocidad, bajo la tutela de antiguos atletas olímpicos. Sin embargo, el camino hacia los Juegos Olímpicos no será sencillo porque necesitará cumplir con los requisitos mínimos de la World Athletics y superar los trials ucranianos en 2027.

Expertos en atletismo advierten que la transición de un deporte a otro no es sencilla, y menos aún al nivel que requiere una cita olímpica. Aunque Mudryk cuenta con genética, juventud y una base física privilegiada, necesitaría un proceso de adaptación técnica y de entrenamiento intensivo que suele llevar años. De confirmarse este giro inesperado, estaríamos ante uno de los capítulos más curiosos y sorprendentes del deporte en los últimos años. Mykhailo Mudryk pasaría de ser recordado como uno de los fichajes más caros de la Premier League a convertirse en atleta. Lo que para muchos es una locura, para él parece ser una oportunidad de redescubrirse y volver a brillar en un deporte muy diferente.