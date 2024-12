Alarma en el Chelsea: Mudryk da positivo por dopaje

Malas noticias para el Chelsea. Miykhailo Mudryk, estrella del club londinense, ha dado positivo en un test antidopaje y se expone a cuatro años de sanción. Según cuentan desde Ucrania, la sustancia en la que habría dado positivo el futbolista ucraniano es Mildronato. La noticia ha hecho saltar todas las alarmas en Inglaterra.

El ariete, por el que el Chelsea pagó 100 millones de euros en verano de 2023 al Shakhtar Donetsk, lleva sin jugar desde el pasado 28 de noviembre en un duelo de la Conference League contra el Hoffenheim. El partido acabó con victoria blue por 0-2, con gol de la perla ucraniana. Su entrenador, Enzo Maresca, había asegurado que el jugador estaba enfermo para explicar su ausencia: «Mudryk sigue enfermo, aunque está progresando gradualmente hacia la recuperación».

Todo eso era una cortina de humo del Chelsea para tapar la verdadera razón por la que su estrella no contaba con minutos. Mudryk había sido sometido a un test el pasado mes de octubre y los resultados detectaron una sustancia prohibida en su cuerpo. Esto podría acabar con la carrera de la perla ucraniana en el fútbol. El jugador de 23 años se enfrenta a una sanción de cuatro años sin jugar por dopaje.

No obstante, según el medio ucraniano Tribuna, el delantero habría dado positivo en la muestra A y se habría sometido a un segundo test para confirmar o no los resultados. Si la muestra B confirma el positivo en esta sustancia prohibida, el Chelsea dirá adiós a una de sus grandes apuestas de los últimos años. El ex del Shakhtar tiene contrato con el conjunto londinense hasta 2030, pero esto podría poner punto y final a su carrera cuando apenas estaba empezando.

Mudryk pendiente de la muestra B

Este el procedimiento a seguir en estos casos. En caso de dar positivo, el jugador siempre debe someterse a un nuevo test, el de la comprobación, para confirmar que no ha habido ningún error en la muestra A. A día de hoy todavía no se conocen los resultados de la muestra B. Habrá que esperar a los resultados para saber a qué castigo se enfrenta la estrella del Chelsea. Desde el club londinense han optado por la ley del silencio y siguen sin dar noticias acerca del estado de salud del futbolista.

Los de Maresca son actualmente segundos en la Premier League y tenían muchas esperanzas puestas en el futbolista ucraniano. Según The Times, Mudryk ha sido suspendido provisionalmente del fútbol después de que la FA le notificara su positivo por dopaje. Aunque el jugador niega haber tomado deliberadamente estas sustancias, acorde con la información publicada en el citado medio.

Se esfuma así su sueño de disputar el Mundial 2026 con Ucrania. Mykhailo había disputado 73 partidos con el Chelsea hasta la fecha, en los que ha anotado 10 goles y repartido ocho asistencias, siendo titular en 40 de ellos en una temporada y media. Los blues tenían muchas esperanzas puestas en el atacante ucraniano, cuya proyección era prometedora y por el que hicieron una gran inversión, pero esto podría truncar todos sus planes.