La última locura del Chelsea: pagará 100 millones para robarle a Mudryk al Arsenal

Mikhaylo Mudryk jugará en el Chelsea. El conjunto de Londres ha tirado la casa por la ventana para llevarse a la estrella del Shakhtar Donetsk por nada más y nada menos que 100 millones de euros. El atacante lo tenía hecho con el Arsenal pero finalmente jugará en Stamford Bridge salvo sorpresa de última hora.

El fichaje de Mudryk por el Arsenal llevaba calentándose desde hace meses pero finalmente la grave crisis por la que atraviesa el Chelsea ha obligado al equipo blue a dar un golpe sobre la mesa en el presente mercado de invierno. El actual líder de la Premier no estaba dispuesto a llegar a las tres cifras pero en la otra parte de Londres no han tenido dudas para poner 100 millones encima de la mesa.

Es más, incluso el conjunto ucraniano ha querido confirmar a través de las redes sociales que todas las partes están a punto de cerrar un acuerdo. El talentoso futbolista ucraniano de 22 años que entrará de lleno dentro de la lista de los mayores traspasos de la historia del fútbol.

Parties are very close to agree on player’s transfer to the club. #Shakhtar pic.twitter.com/IoHOaFRfn5

FC Shakhtar president Rinat Akhmetov and Chelsea co-owner Behdad Eghbali discussed Mykhailo Mudryk’s transfer to Chelsea FC today.

El periodista Fabrizio Romano también informó que el futbolista está volando rumbo a Londres donde este fin de semana cerrará su vínculo con el Chelsea que se extenderá hasta el próximo año 2030.

Understand Mykhaylo Mudryk is now on a plane flying to London. His future enters into key, final stages as Chelsea have offered contract valid until June 2030. 🚨🔵✈️ #CFC

Chelsea hope to get it sealed this weekend.

Arsenal keep their position, bid made to Mudryk won’t change. pic.twitter.com/Z67BQvcOn1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2023