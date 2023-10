Lewandowski se apunta para el Clásico: «Tiene mejor pinta de lo que mucha gente pensaba»

El Barcelona anda preocupado por la gran cantidad de lesiones que está teniendo en este inicio de temporada. A día de hoy, el conjunto azulgrana cuenta con seis futbolistas en la enfermería. Robert Lewandowski es un de ellos después de sufrir un duro golpe en el segundo partido de la fase de grupos de la Champions League ante el Oporto. Durante este parón de selecciones, el delantero de 35 años no se ha descartado para el Clásico el próximo 28 de octubre.

«Se dirá más la próxima semana, pero tiene mejor pinta de lo que mucha gente pensaba. No hay fecha de regreso. Todo depende de cómo reaccione la pierna. Si no estoy en forma, no me obligaré a jugar», comentó. Y es que el Barcelona anunció su jugador sufría una lesión en su tobillo izquierdo, pero no anticipaba su regreso: «Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que Robert Lewandowski sufre un esguince en el tobillo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad».

Todo hacía indicar que el polaco iba a ser baja para el partido ante el Real Madrid el próximo 28 de octubre en el estadio Olímpico Lluis Companys de Montjuic. Pero ahora Lewandowski ha dejado todo en duda en función de las sensaciones que tenga en los próximos días.

En una entrevista para WP Sportowe Fakty, el polaco habla de los días posteriores a la lesión sufrida ante el Oporto: «De miércoles a viernes descansé. He estado trabajando y rehabilitándome desde el viernes. Este es el momento más importante para que el tobillo descanse. El Clásico es un partido importante, pero si no estoy sano no pensaré en ese partido».

Durante este parón, se ha quedado en Barcelona para seguir recuperándose de la lesión e ir recortando plazos con el objetivo de jugar ante el Real Madrid. El delantero no jugará con Polonia ante Islas Feroe y Moldavia en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. Jacek Jaroszewski, médico de la selección, reconoció que el jugador tuvo «daños en los ligamentos de la articulación al saltar y el club ya ha establecido un plan de tratamiento».

Enfermería llena

Al ex del Bayern le acompañan Pedri, Raphinha, De Jong, Lamine Yamal y Koundé en la enfermería. El que está con más opciones de regresar más pronto es Pedri, que lleva ya más de un mes de baja y recuperándose con el objetivo de olvidar de una vez por todas la lesión en el recto anterior de su pierna derecha.

Otro de los que parece leve su lesión es Lamine Yamal, que acabó tocado del partido ante el Granada y no pudo incorporarse a la concentración de la selección española. El futbolista de 16 años se trasladó desde Barcelona hasta Las Rozas para ver al resto de sus compañeros y hablar con Luis de la Fuente. Después, los servicios médicos de la selección le dieron luz verde para regresar a casa y recuperarse de sus molestias en el psoas.