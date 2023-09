Las lesiones se ceban con el tenis español en 2023

2023 vuelve a ser un año en el que el tenis español luce en lo más alto en cuanto a calidad, debido a los numerosos y extraordinarios éxitos de un Carlos Alcaraz que sigue rompiendo barreras a sus 20 años. Sin embargo, la Armada ha sufrido demasiadas bajas importantes debido a las lesiones, con Paula Badosa, como la última tenista en decir adiós a la temporada, en medio de un calvario que también sufren otros como Rafa Nadal o Pablo Carreño.

Badosa, que ya se perdió el Open de Australia y Roland Garros por lesión y tuvo que abandonar Wimbledon 2023 por el mismo motivo, anunció el sábado que tampoco podría disputar el US Open 2023 por una lesión de espalda que le ha llevado a tomar la decisión de dejar de competir en lo que resta de temporada. La tenista catalana ha sufrido en los últimos meses interrupciones de toda índole en lo que al físico se refiere y prefiere resetear y recuperarse al cien por cien para afrontar 2024, por fin, con garantías de éxito en este aspecto.

La de Badosa es una baja dura, pero sin duda este 2023 estará marcado por ser el año en el que Rafa Nadal dijo basta. Después de innumerables temporadas repletas de lesiones, también de todo tipo, una grave dolencia en el psoas ilíaco provocó que el campeón de 22 grandes, tras no poder competir desde enero, anunciara a finales de mayo una retirada temporal, unida a su probable adiós definitivo al tenis en 2024.

Con 37 años, Nadal parece acercarse irremediablemente a su final como tenista profesional y lo hace debido a una lesión que le impidió competir y defender el trono de campeón en su torneo, Roland Garros. El problema físico, la gota que colmó el vaso en la cabeza de Rafa, le obligará a pasar un año en blanco en pos de recuperarse física y mentalmente para 2024, donde, con casi total probabilidad, colgará la raqueta.

Carreño, también en blanco por el codo

Badosa y Nadal no han sido, por desgracia, los únicos miembros de la Armada golpeados por las lesiones y hay un caso menos mediático, pero igual de relevante: el de Pablo Carreño. El tenista asturiano, un asiduo entre los 20 mejores del mundo desde hace más de un lustro, cerró 2022 con unos problemas en el codo que se han ido reproduciendo y acabado por impedirle competir desde enero. Carreño no ha tenido más remedio que ir posponiendo torneo tras torneo, semana tras semana, un regreso que podría darse después del US Open, aunque su estado físico es una incógnita y no se descarta que, si vuelve a sufrir molestias, tome el mismo camino por el que han optado sus compatriotas Nadal y Badosa.

Roberto Bautista, que se perderá el US Open por una desgraciada lesión acontecida mientras cuidaba a sus caballos, Sara Sorribes o incluso Carlos Alcaraz han sufrido también dolencias más o menos importantes en los últimos meses que les han apartado de las pistas, y mermado, de una u otra forma, en un 2023 que en lo que a las lesiones respecta está siendo muy duro con el tenis español.