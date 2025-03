La lesión de nunca acabar: Christensen recae y estará otro mes fuera

Andreas Christensen ha vuelto a caer lesionado y estará otro mes fuera de los terrenos de juego. Hace apenas tres días recibió el alta médica y este domingo iba a volver a una convocatoria. Pero un golpe en el entrenamiento de este sábado le ha hecho recaer. Es la lesión de nunca acabar. El defensa danés solamente ha jugado 26 minutos esta temporada en la primera jornada de Liga.

«Durante el entrenamiento de esta mañana el jugador del primer equipo Andreas Christensen se ha hecho una lesión en el sóleo de la pierna derecha. El tiempo de recuperación previsto será de aproximadamente 4 semanas», informó el Barcelona a través de sus canales oficiales.

«Todo el mundo ve a Andreas, que ha tenido una lesión en el entrenamiento. Habrá que esperar y veremos hasta qué punto es grave. Esperemos que no sea demasiado grave. Ha terminado antes de hora», confirmó Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido. Saltaban todas las alarmas en ese momento. Y la peor noticia se ha confirmado. Christensen ha recaído y estará otro mes fuera de juego.

Un Christensen que desde principios de temporada ha ido encadenando lesión tras lesión. Ya estaba de vuelta y llevaba entrenando dos días junto al grupo. Iba a regresar contra la Real Sociedad a la convocatoria y esta lesión es un contratiempo muy duro para él. Un varapalo para un central que esta temporada solamente ha disfrutado de 26 minutos en la primera jornada de Liga en Mestalla.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 Durante el entrenamiento de esta mañana el jugador del primer equipo 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮𝘀 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻 se ha hecho una lesión en el sóleo de la pierna derecha. El tiempo de recuperación previsto será de aproximadamente 4 semanas. pic.twitter.com/zn7a4x2TJm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2025

Flick analiza el duelo contra la Real Sociedad

«Es un gran equipo, saben defender, pero también con el balón tienen muy buenos jugadores. Tenemos que estar preparados mañana», comenzó el entrenador del Barcelona en rueda de prensa sobre su rival de este domingo.

Flick valoró la juventud del equipo y no le dio importancia: «No, para mí la cuestión es cómo entrenamos. Es muy bueno y nos estamos enfocando en el próximo partido, es lo que venimos haciendo los últimos días. Tengo muchas ganas del partido de mañana. Y debemos saber cómo gestionar el resto de situaciones. Algunos cambios, es normal, todos los equipos tienen estas situaciones. Da igual lo joven o veterano que seas como jugador. Tenemos muy buenos jugadores».

El entrenador azulgrana confirmó rotaciones para el partido contra la Real Sociedad antes de la Champions: «Sí, creo que cambiaremos cosas. Como ya hemos dicho, necesitamos jugadores frescos, que estén bien. Es un buen día para hacerlo, habrá cambios. Pero no diré cuáles».

Sobre lo de jugar en domingo y no en sábado: «Bueno, esta temporada están sucediendo muchas cosas. Evidentemente, los entrenamientos tienen que ir variando en función de las necesidades. Es muy increíble tener partido contra Las Palmas, Valencia, Sevilla. Llegamos de madrugada, solo nos quedaba un entrenamiento hasta el siguiente partido. Lo hicieron genial. Nos interesa estar enfocados, no hay excusas. Claro que a veces creo que en Alemania u otro país todo es distinto. Aquí a veces no les importa esto. Pero el calendario que tenemos no da muchas opciones más. Dos o tres partidos por semanas, sé que no es fácil ajustar y gestionarlo. Tenemos que hacer lo que podamos, tener a jugadores frescos. Y lo daremos todo. De momento, tenemos tres competiciones, luchamos por tres títulos y cuando empezamos sabíamos que llegaría marzo. Día 1 de marzo y creo que no nos esperábamos estar con todo esto en juego».