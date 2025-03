Los «leones» ponen a prueba la fortaleza del Atlético

En el viaje de vuelta del Argos a Yolco, los argonautas se vieron obligados a atravesar el estrecho de Messina. A un lado se situaba Escila, un monstruo con torso de mujer y seis perros rabiosos como piernas. En el otro costado rugía Caribdis, un remolino que engullía todo lo que se acercaba a su perímetro. Así afronta hoy el Atlético el durísimo partido que le espera en el Metropolitano. Por una parte el Athletic, que llega sin haber perdido en Liga desde el seis de octubre; por otra Gil Manzano, con el que los de Simeone suman ya cuatro derrotas ligueras consecutivas sin haber podido ni siquiera marcar un gol. En el relato de Jasón y el vellocino de oro el Argos conseguía superar a Escila y Caribdis. ¿Sucederá lo mismo hoy con el Atlético?

Es sin duda un gran reto para el equipo, al que el partido le coge entre medias de la semifinal de Copa que jugó el martes ante el Barça y la ida de los octavos de final de Champions que disputará la próxima semana ante el Real Madrid. Sobre el papel debería ser una ocasión propicia para que el Cholo tirara de rotaciones, pero si lo hace y le sale mal puede dejarse en el camino puntos fundamentales en la lucha por la Liga. La decisión es compleja, aunque seguro que habrá más de un cambio.

A Simeone no se le da mal el Athletic en su propio estadio. Se los ha encontrado en 13 partidos de Liga y les ha derrotado en 11. De hecho, los leones nunca han ganado en el Metropolitano en el torneo de la regularidad, aunque sí lo hicieron la pasada temporada en la ida de las semifinales de Copa, una mancha que no se le olvida al Atlético.

El Athletic de Bilbao, además, no será el único escollo. El partido lo arbitra Gil Manzano, la «bestia negra» del Atlético, con un saldo en los últimos cuatro partidos ligueros de cuatro derrotas y ni un solo gol marcado. El árbitro extremeño, especialmente odiado por la afición rojiblanca, no estaba en el Metropolitano desde los cuartos de final de Copa de la pasada temporada ante el Sevilla. Ganó 1-0 el Atlético, pero le pitó un penalti en contra en el minuto 97 que hubiera podido suponer el empate andaluz de no haber sido anulado por Hernández Hernández, aquel día al frente del VAR.

La ocasión lo merece y el reto de superar a Escila y Caribdis convocará a muchísima gente al estadio. Se espera un lleno en el Metropolitano, que acogerá a su equipo con una cerradísima ovación tras el 4-4 del martes en Montjuic. Para Gil Manzano el trato será diferente: a él le espera música de viento.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Reinildo, Llorente, De Paul, Giuliano, Lino, Julián Álvarez y Sorloth.

Athletic: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Yeray, Adama, Jauregizar, Galarreta, Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams y Sannadi.

Árbitros: Gil Manzano (campo) y Díaz de Mera (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas.