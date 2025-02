El Atlético alucina: Gil Manzano en el partido ante el Athletic

El Atlético alucina y no da crédito: el Comité Técnico de Árbitros ha designado a la «bestia negra» del equipo rojiblanco, el extremeño Jesús Gil Manzano, para el partido clave de este sábado ante el Athletic en el Metropolitano. La relación Gil Manzano-Atlético está totalmente deteriorada y los resultados así lo demuestran: el equipo no sólo ha perdido los cuatro últimos encuentros ligueros en los que se lo ha encontrado, sino que además no ha podido marcar ni un gol. Es la segunda vez que lo pitará esta temporada, tras el choque ante el Betis en el Benito Villamarín que, por supuesto, acabó con derrota colchonera.

Con anterioridad al Betis 1 Atlético 0 había sido el encargado de dirigir el Alavés 2 Atlético 0, el Athletic 2 Atlético 0 y el Valencia 3 Atlético 0. El saldo no puede ser peor para el equipo de Simeone. Sólo hay dos brotes verdes: el 1-0 ante el Sevilla de cuartos de final de Copa del Rey de la pasada temporada y el 2-1 ante el Athletic en el Metropolitano en la temporada del último título rojiblanco, pero el primero de los dos partidos tiene truco porque en el minuto 97 señaló un penalti en contra del Atlético que tuvo que acabar anulando por la intervención del VAR, a cuyo cargo estuvo el canario Hernández Hernández. El sábado, ante el Athletic, quien se sentará frente al monitor será Díaz de Mera.

La lista de errores de Gil Manzano en contra del Atlético es casi eterna. Ha habido encontronazos en todas las competiciones y no se recuerda ni una sola decisión a favor de los rojiblancos. La afición le odia, y por eso no se entiende que el Comité lo haya mandado al Metropolitano, un estadio del que ha sido casi siempre abroncado y en el que ha protagonizado incidentes de todo tipo. Incluso con el ex-director deportivo Andrea Berta, y precisamente en un partido ante el Athletic.

El 18 de septiembre de 2021 el Atlético recibió al Athletic y el partido acabó sin goles, algo en lo que tuvo mucho que ver Gil Manzano, que expulsó a Joao Félix mostrándole dos tarjetas consecutivas, la primera inexplicable y la segunda prescindible. Todo nació a los 78 minutos cuando el portugués forcejeó con Unai Vencedor. Gil Manzano, sin dudarlo, se echó la mano al bolsillo y el jugador, indignado, le recriminó la acción llevándose el dedo a la frente. La respuesta del árbitro extremeño fue sacarle inmediatamente la roja.

Al final del partido los rojiblancos explotaron. Savic dijo que «no se puede hablar con él, no le hemos dicho nada. No es normal que nos saque 15 tarjetas, por cada palabra saca una tarjeta. Mejor no decir nada, no quiero crear un problema», apuntó cuando fue preguntado por la expulsión de Joao Félix. El más enfadado, sin embargo, fue el director deportivo Andrea Berta, que según reflejó Gil Manzano en el acta le dijo que «era muy malo». «Al finalizar el partido, el Director Deportivo Don Andrea Berta (identificado por el delegado de su equipo), en primer lugar se dirigió al cuarto árbitro diciéndole: «Este árbitro es muy malo, no va a volver a venir aquí». Seguidamente, entró al terreno de juego para dirigirse a mí diciéndome: «Aquí nunca más, aquí nunca más»».

Como llovía sobre mojado, el Comité estuvo muchos meses en volver a mandarlo al Metropolitano. Regresó en abril de 2022 ante el Granada y la volvió a montar dejando sin sanción una entrada a Griezmann en el área andaluza que no sólo le rasgó la media, sino que lo dejó sangrando. Según el peculiar árbitro extremeño ahí no había pasado nada. El partido, como ante el Athletic, acabó empate a cero. Hasta el partido de Copa ante el Sevilla, esa había sido la última ocasión en la que se le había sufrido en el estadio rojiblanco. Tocará sufrirle el sábado una vez más, ante la total indignación del club y de su afición.