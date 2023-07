Laporta se viene arriba: «Tenemos mejor equipo que el Real Madrid»

Joan Laporta ha hecho un repaso a la actualidad del Barcelona en una entrevista en la que también ha dejado claro que tienen mejor equipo que el Real Madrid. También ha desvelado como se frustró el fichaje de un Arda Güler que acabó marchándose al conjunto blanco.

Ganar la Champions

«No participar en ella habría sido una desgracia a nivel económico, social de imagen… era un momento muy delicado y haberlo superado nos hace ser más candidatos a ganarla».

«Nos pusimos de acuerdo, pero todo tiene sus tiempos y a veces los ritmos son diferentes. El contrato estaba pactado, pero cuando LaLiga nos da la autorización, el padre me dice que Leo había tenido dos años complicados en París, que había sufrido mucho y ahora quería jugar en una liga con menos presión. Le dije que era perfectamente comprensible».

Real Madrid

«Tenemos mejor equipo que el Madrid e, individualmente, también somos mejores con cierta diferencia con nuestros rivales. Como socio y aficionado estoy muy sastisfecho con el equipo que estamos construyendo».

Arda Güler

«Tenemos que aplicar el sentido común y pensamos que de esta operación, por las magnitudes que se estaban dando, debíamos apartamos. Teníamos un acuerdo con el club por 17,5 millones de euros. También estábamos de acuerdo con el jugador. El Madrid ha entrado y ha considerado que tenía que pagar las cantidades que han pagado. Nosotros ahí pensábamos que no teníamos que entrar», confesó en una entrevista en Mundo Deportivo.

Negreira

«Si hay algo, que se investigue hasta el final, pero son otros temas, no corrupción arbitral. Estamos seguros de que el Barça saldrá indemne, porque no hay nada. Se lo dije a Ceferin y lo entendió. Así ha sido, los investigadores concluyeron que no debía haber sanción. Estoy convencido de que el ‘Caso Negreira’ quedará en nada».