El nuevo jefe de Messi es madridista confeso

El multimillonario empresario Jorge Mas, propietario del Inter de Miami y nuevo jefe de Leo Messi, es un madridista confeso. Es también el presidente del Real Zaragoza pero no por ello ha tenido tapujos en manifestar sus colores y tendencias futbolísticas más allá de los intereses que defiende. Mas es madridista hasta la cepa y lo vive intensamente desde 1973, cuando se enamoró del club y el Santiago Bernabéu.

«Del Madrid. El amor al fútbol me entró en el Santiago Bernabéu en 1973. Yo he sido blanco por muchos años y lo llevo en el corazón, lo sabe Florentino Pérez», confesaba el propietario del Inter de Miami en una reciente entrevista en la que no dudó en responder a esa pregunta que muchos esquivan pero ante la que respondió con orgullo: «¿Cuál es tu equipo favorito?»

Jorge Mas reconoce que desde hace 50 años procesa su amor al Real Madrid y que el propio Florentino Pérez lo sabe muy bien. Eso no le ha impedido que se pusiera manos a la obra con el proyecto del Inter de Miami y también con el Real Zaragoza, donde forma parte de otro proyecto con varios inversores que buscan devolver al conjunto maño a la élite del fútbol español.

«Ahora soy rosa y negro del Inter Miami. Y convertirme en presidente del Zaragoza también cambió mis lealtades. Le he cogido un cariño a Zaragoza y a los maños extraordinario», explica el multimillonario a El País, donde desvela sus inquietudes y preferencias futbolísticas y también habla largo y tendido de la nueva estrella del Inter de Miami y la MLS, Leo Messi.

Mas confesó que el fichaje de Messi costará al año «entre 50 y 60 millones» y que llevan cuatro años barajando en cómo poder ficharle: «En 2019 empezamos a pensar en cómo podíamos traerlo a Miami, una ciudad global, en alza. Queremos que la gente cuando piense en fútbol en Estados Unidos, piense en Miami. Se vive bien y es puro negocio. Todo el mundo quiere mudarse aquí. No pagamos impuestos locales, ni estatales…».

Y considera además que «Messi puede convertir la MLS en una de las dos o tres mayores ligas del mundo», y compara la llegada del argentino con otras dos leyendas: «En la historia del deporte aquí hay dos eventos: la llegada de Pelé al Cosmos de Nueva York y la de David Beckham en 2007 en Los Ángeles. Messi elevará la liga a otro nivel. Creo que viene con ganas de dejar huella y podrá hacerlo más allá del fútbol. Cuando se retire tendrá una participación en el club».