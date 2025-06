Laporta denuncia que para fichar a Nico Williams tenga que superar «una carrera de obstáculos»

La serie del ‘caso Nico Williams’ no deja de sumar capítulos. La voluntad del futbolista es fichar por el Barcelona para la temporada que viene, después de haber estado cerca de hacerlo el pasado verano, y el club azulgrana quiere ficharlo. Pero, pese a la voluntad de las partes, la operación será arduamente complicada en mitad de un ambiente tenso. Voces de todos los lugares se han pronunciado sobre ello. El último en hacerlo ha sido Joan Laporta, presidente del Barcelona.

«No quiero hablar de persecución, pero sí se nos presentan dificultades. Estamos aprendiendo a hacer carreras de obstáculos. Se trata de trabajar, trabajar y trabajar para superar esos obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. No tenemos nada que esconder. Que nos fiscalicen, no hay problema. Lo que sí pedimos es que se mida a todos por el mismo rasero», ha denunciado el máximo mandatario azulgrana.

El verano del Barcelona está siendo y será ajetreado y está marcados por las tensiones con las que se lleva cada operación. Sucedió con Joan García, meta del Espanyol que aterrizó en el Camp Nou y provocó el enfado de la entidad perica y ahora ocurre lo mismo con el Athletic por Nico Williams. El presidente del Athletic se reunió con su homólogo en la Liga, Javier Tebas, y podrían fiscalizar al Barcelona si se hace con el extremo español.

«Como no tenemos nada que esconder, que nos fiscalicen… no hay problema. Pero queremos que a todos se les mire por el mismo rasero. No nos sentimos ni perjudicados ni perseguidos. Nosotros, a lo nuestro. Hacemos las cosas correctamente. No tenemos que escondernos de nada. Vamos a intentar aprovechar las oportunidades del mercado», aseguró el presidente del Barcelona.

El mandamás vasco insistió en que el Barcelona no está en la regla 1:1 que permite inscribir a los fichajes realizados. Y Laporta insta a que cada uno se meta en sus asuntos. «Lo que hace el Barça, concierne al Barça y la Liga es sabedora de que las cuentas de los clubes tienen un grado de confidencialidad importante. Estamos dando cumplimiento a todos los requisitos que nos exige LaLiga y al fair play para poder aprovechar oportunidades del mercado», ha asegurado en el marco de la Koeman Cup.

Laporta también se pronunció sobre la reforma del estamento arbitral. «No me preocupan estos cambios en la Federación. Tengo plena confianza en el presidente de la Federación Española, que hará las cosas como se deben hacer. Hace tiempo que se vienen comentando estos cambios, de hacer una renovación. No conozco los motivos a fondo. Se nos han ido explicando… pero tenemos confianza en el estamento arbitral siempre, venga quien venga y esté quién esté. Confiamos que se harán las cosas como es debido. Ahora, habrá una sociedad que gestionará todo lo referente a los árbitros, imagino que citarán a los clubs y contarán con nuestra opinión», concluyó.