Lamine pasa de decir que no pueden quejarse de los árbitros a cargar contra el colegiado de Las Palmas

«Yo creo que nosotros no nos podemos quejar, Madrid, Barça y Atlético». Esas fueron las contundentes declaraciones sobre los árbitros que pronunció Lamine Yamal esta misma semana, palabras que quedaron en saco roto este fin de semana tras la disputa del Las Palmas – Barcelona, ya que no dudó en quejarse el joven de 17 años tras sufrir una entrada que el colegiado no pitó y que le provocó una herida en el pie. Lamine Yamal ha pasado en sólo tres días de decir que «no nos podemos quejar» a cargar contra el arbitraje en Las Palmas.

El Barcelona consiguió tres puntos claves ante Las Palmas. No fue un partido bueno del Barça ni de Lamine Yamal, al equipo le costó rendir con la misma intensidad y acierto que semanas atrás, pero finalmente logró sacar los puntos que le mantienen a la cabeza en la clasificación de la Liga tras los goles de Dani Olmo y Ferran Torres en el segundo tiempo.

El partido, como prácticamente todos en las últimas jornadas de Liga, no estuvo exento de polémica. Otra jugada confusa y rara en el área culé, que se anuló por fuera de juego, pero donde se pudo ver una clara mano de Eric García. En cualquier caso, las quejas de Lamine Yamal no iban por ahí, evidentemente, sino en una jugada en la que el damnificado fue él, cómo no.

Lamine Yamal ahora sí se quejó del arbitraje, concretamente por una acción en la que el jugador de Las Palmas, Álex Muñoz, le propinaba un pisotón y que Cordero Vega, colegiado de la contienda, no señalaba pese a las muestras de dolor del jugador culé. Las quejas de Lamine no fueron escuchadas durante el partido y fue el futbolista el que se encargó, a través de sus redes sociales, de compartir un vídeo en el que se puede ver cómo quedó su calcetín tras el pisotón, ensangrentado tras una brecha abierta en su pie izquierdo.

Lamine Yamal on Instagram: “No foul!”. 🚨🩸 pic.twitter.com/z7W5o23qJH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2025

«¡No es falta!», ironizaba Lamine Yamal en su publicación, con dos emoticonos de risas a carcajadas, sobre el arbitraje de Las Palmas – Barcelona, mostrando su herida abierta tras el pisotón de Álex Muñoz que no fue tenida en cuenta por el árbitro del encuentro, Cordero Vega.

Las quejas de Lamine Yamal con el arbitraje ante Las Palmas llegan, precisamente, pocos días después de una entrevista en la que el jugador habló sobre los árbitros para afirmar que Madrid, Barça y Atlético «no nos podemos quejar», argumentándolo así: «Creo que los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible. De partidos como el del Alavés y el Leganés no se habla tanto y a lo mejor hay más acciones polémicas. Pero los árbitros intentan hacerlo lo mejor que pueden. Es un trabajo muy difícil porque siempre alguien se quejará. Nosotros estamos muy contentos».

Lamine Yamal, ahora que sí se ve perjudicado por un mal arbitraje o por decisiones erróneas, sí habla y sí protesta por ello, confrontando con la opinión o postura que presentaba pocas horas antes de un encuentro que, con relativa normalidad ya en la Liga, tuvo de nuevo errores por parte del cuerpo arbitral.