Lamine Yamal se moja sobre el lío arbitral: «Barça, Madrid y Atlético no nos podemos quejar»

Lamine Yamal se ha convertido en la gran estrella del Barcelona. A sus 17 años, el extremo culé ya es un jugador más que consolidado en el once de Hansi Flick. Su contrato, firmado en 2023, expira en 2026, pero el futbolista tranquiliza a la afición azulgrana y asegura que «en julio se resolverá lo mío» y ampliará su vinculación con el Barça. El internacional español también habló sobre los árbitros y la polémica ante el Rayo Vallecano.

Cabe recordar que el Barcelona ganó al Rayo Vallecano por 1-0 gracias al gol de Lewandowski de penalti. Un penalti bastante polémico, ya que unos minutos antes se produjo otro agarrón igual en el área del Barça sobre Mumin. El jugador del conjunto vallecano se disponía a rematar en el segundo palo prácticamente a portería cuando Héctor Fort le agarró para impedirlo.

Ni Melero López ni Díaz de Mera en la sala VOR consideraron que había algo punible en esa acción, pero el segundo sí llamó a capítulo al colegiado principal para que viera la acción sobre Íñigo Martínez, igual que anuló el tanto legal del Rayo por fuera de juego cuando Nteka no interviene en la jugada. Sobre esta última acción, el crack del Barcelona no se quiso mojar: «La verdad, no lo he visto. Creo que es que le hace como un bloqueo a Iñigo. No lo he visto, pero supongo que era fuera de juego si entró el VAR».

Sin embargo, sobre el penalti a Íñigo Martínez, Lamine aseguró que «es clarísimo». En una entrevista con Mundo Deportivo, a Yamal le preguntaron si cree que era penalti la acción sobre su compañero: «Sí, es clarísimo. Lo que pasa es que yo creo que últimamente se pone en duda casi todo. Hay cosas que son claras y que no hay duda. Y yo creo que al final el trabajo de árbitro es muy difícil, que al final si pitas para un lado se va a quejar el otro. Y si no se queja ninguno, se queja el de otro equipo que no está jugando. Es un trabajo muy difícil. Pero para mí el penalti es clarísimo», señaló.

Ayudas de los árbitros al Barça

La presente temporada de Liga va camino de ser una de las más escandalosas que se recuerdan. Incluso más que en la época de Enríquez Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Lo vivido en la última jornada refleja que el CTA decidió que el Barcelona se pusiera líder de la Liga con sus actuaciones. Primero fue el penaltito pitado en el Metropolitano por el pisotón a Borja Iglesias; mientras que en el Osasuna-Real Madrid no pitó un penalti claro de Moncayola sobre Vinicius, expulsó a Bellingham y para completar, señaló un penalti por un pisotón de Camavinga a Budimir, que no tuvo incidencia alguna en la jugada y en el desenlace del disparo del croata.

A pesar de las evidencias, Lamine Yamal no cree que los árbitros estén ayudando al Barcelona y perjudicando al Real Madrid en esta Liga: «Cuando íbamos a seis puntos me acuerdo en el campo del Getafe del penalti a Jules (Koundé) que no pitan y ayer a Iñigo sí le pitan ese. Entonces, no sé… En la Copa del Rey al Madrid primero le favorecían los árbitros y luego contra el Osasuna le van en contra. Cada jornada va a ser así. Yo creo que nosotros no nos podemos quejar, Madrid, Barça y Atlético. Creo que los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible. De partidos como el del Alavés y el Leganés no se habla tanto y a lo mejor hay más acciones polémicas. Pero los árbitros intentan hacerlo lo mejor que pueden. Es un trabajo muy difícil porque siempre alguien se quejará. Nosotros estamos muy contentos.

Sobre la carta del Real Madrid criticando al estamento arbitral, Lamine Yamal explicó que en el vestuario no han hablado de ello: «La verdad que no lo hablamos, estamos en un momento bueno, estamos pensando en nosotros, en que teníamos que seguir ganando. Y creo que cuando el equipo está bien no escucha nada de fuera. Solo está centrado en ganar y seguir jugando».

Renovación

Por último, el internacional español dejó claro que quiere renovar con el Barcelona: «Creo que nadie duda de cómo soy como culé, de lo que quiero a este club. Desde que he debutado lo he dicho y creo que se resolverá al final. Si las dos partes quieren que pase algo, pasará. Pero creo que nadie puede dudar de lo que siento por este club».

En 2023 renovó hasta 2026, con el pacto de ampliarlo hasta 2030 cuando cumpla los 18 años. Lamine Yamal reconoció que «en julio se resolverá» su situación contractual: «La verdad, en eso no me estoy metiendo. Aún queda mucho hasta pasar esta temporada primero. Al final, en julio, cuando empiece el año siguiente se resolverá y todo el mundo lo verá. Pero ahora estoy centrado como hemos dicho en la Liga, en la Champions y en la Copa del Rey, que es lo más importante».