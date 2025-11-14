Luis Rubiales vivió un momento muy tenso en la presentación de su libro. El ex presidente de la RFEF recibió un lanzamiento de huevos de su propio tío y originó una convulsa discusión entre los asistentes durante varios segundos de total desconcierto. Unas imágenes que no tardaron en ser virales y que ha provocado que la izquierda haya aplaudido al agresor en lugar de defender a a la víctima.

Uno de los que más ha destacado ha sido Pablo Echenique, ex portavoz de Unidas Podemos, quien no se cortó a la hora de buscar las risas de sus seguidores hurgando en la herida: «No todos los héroes llevan capa», escribió en su perfil de ‘X’ adjuntando el vídeo del momento. Previamente, Irene Montero también había atacado las declaraciones de Rubiales acerca de su sufrimiento después del juicio por su beso a Jenni Hermoso: «Otro hombre desconsolado al que las feministas hemos arruinado la vida y ya solo le queda ir programas de fútbol a llorar. Todavía no te has enterado que un beso no consentido es una agresión sexual».

Según las últimas informaciones, su familiar fue el causante del alboroto y la reacción de Rubiales fue a raíz de que había personas vulnerables al temer que podría llevar un arma: «Es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama. Una persona desequilibrada, que no debe estar bien. Y bueno, creo que lo han arrestado y veremos qué podemos hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas. Ha tirado varios huevos, pero yo creía que iba armado. Los que estamos aquí no vemos, hay hacia allá oscuridad, y he temido por una familia con dos niños pequeños, una mujer embarazada. Y por eso he salido directo a por él»», explicó poco después del altercado.

Aún así, Rubiales le quitó hierro al asunto agradeciendo la acogida que tuvo el acto para hablar de su libro: «Estoy contento porque han venido muchos amigos y gente que no conozco, y eso también es muy bueno. Sobre todo que haya gente que no conoces que viene a comprar tu libro es que les llegue el mensaje, que tienen esa curiosidad por saber de verdad lo ocurrido», añadió.

