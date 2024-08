Kyrgios ataca a Toni Nadal por defender a Sinner tras su positivo: «Es ridículo…»

Nick Kyrgios sigue fuera de las pistas por una lesión de muñeca que no le impide pisar todos los charcos posibles. La última del tenista australiano que será comentarista de televisión en el US Open tiene que ver con un ataque a Toni Nadal después de que el tío y ex entrenador de Rafa defendiera a Jannik Sinner después de salir a la luz que dio positivo por clostebol en dos ocasiones el pasado mes de marzo. El polémico tenista australiano ya ha dejado claro públicamente que el italiano tiene que cumplir sanción.

El doble positivo de Jannik Sinner por clostebol durante el pasado mes de marzo ha sido la gran polémica en la semana que arranca el US Open en Nueva York. El tenista italiano estará en el tercer grande de la temporada después de perderse los Juegos Olímpicos por lesión y después de demostrar que «no hubo negligencia» y queda exento de castigo a pesar de haber tenidos dos resultados adversos en los controles antidoping a los que se sometió el pasado mes de marzo durante la celebración de Indian Wells.

Con motivo de esta noticia, Toni Nadal se pronunció hace unos días para defender el honor de Jannik Sinner. «Para mi está totalmente claro que el tenista italiano no quiso cometer ninguna infracción ni quiso buscar ninguna ventaja sobre el resto usando sustancias prohibidas», afirmó el tío y ex entrenador de Rafa Nadal sobre el positivo del tenista italiano, al que dijo conocer de primera mano.

«Conozco a Sinner a la perfección y puedo decir sin lugar a equivocaciones que es uno de los jugadores más sanos y que mejor sabe manejar las cuestiones de salud dentro de todo el circuito profesional. Para mi es impensable que hubiera podido hacer algo así», sentenció un Toni Nadal en unas declaraciones que se han encontrado la respuesta de Nick Kyrgios, que hace unos días pidió una sanción de dos años para Sinner tras su positivo.

Nick Kyrgios utilizó las redes sociales para mandarle un mensaje a Toni Nadal y volver a levantar la polémica. «Si hubiera sido yo, ¿creéis que Toni Nadal me habría defendido? Los jugadores saben que yo no hago trampas. Ridículo», sentenció el tenista australiano respondiendo a un mensaje que citaba las declaraciones de Toni Nadal defendiendo a Sinner.

Toni Nadal says it is unthinkable to him that Jannik Sinner would ever act in an unfair manner, ‘It is not surprising that there are always people who take the right to speak and judge without fully knowing the case’

“It is absolutely clear to me that the Italian player does not… pic.twitter.com/jRcXtqVPB0

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 26, 2024