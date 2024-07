El fichaje más mediático de Djokovic: recupera a Kyrgios para el tenis en Wimbledon

Novak Djokovic debutó con victoria en Wimbledon 2024, después de unas semanas muy duras de recuperación buscando llegar a la cita en las mejores condiciones posibles. Una lesión en el menisco, que necesitó incluso de operación, puso en el alambre la presencia del siete veces campeón en el All England Club, pero una vez ahí, Djokovic ya ha demostrado que pondrá toda la carne en el asador para ganar, incluyendo un fichaje sorpresa en calidad de sparring, el del siempre polémico Nick Kyrgios.

Minutos después de que Djokovic venciera al checo Vit Kopriva con una exhibición que disipó todas las dudas sobre su estado físico, Nick Kyrgios sorprendía con unas declaraciones a través de su cuenta de X, en las que confirmaba que sería el compañero de entrenamientos de Nole en la jornada del miércoles, como preparación para el encuentro de segunda ronda que medirá al serbio con el wild card británico Jacob Fearnley.

«Pelotear con Novak mañana en su día libre me hace sentir como un niño pequeño de nuevo. Me siento emocionado. ¡Mucho camino desde esta cirugía!», desvelaba Kyrgios, quien se mantiene de baja después de una lesión de muñeca que comenzó hace más de un año y que incluso le ha llevado a pensar en la retirada.

Hitting with Novak tomorrow on his day off 🫢🫣 feel like a little kid again…. Feeling excited. Long way back from this surgery!

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 2, 2024