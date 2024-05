El sorprendente deporte al que se dedicará Nick Kyrgios

Nick Kyrgios es ese tipo de tenista que no deja indiferente a nadie. El australiano ha dado a conocer cuáles son sus intenciones cuando se retire del mundo de la raqueta. Y esas pasa por subirse a un ring para ejercer como boxeador. No parece que lo haya dicho en broma, pues ha confirmado que ya tiene pensado a quién hablar para luchar cuando tome la decisión de retirarse.

El australiano llegó a la final de Wimbledon en 2022, pero desde octubre de ese mismo año ha jugado un único encuentro. Las lesiones de rodilla y de muñeca han lastrado su carrera en los dos últimos años, pero confirmó que está pronto de volver a las pistas. Desde entonces, ha sido comentarista de televisión en el Open de Australia, pero también ha tenido tiempo para dedicárselo a sus fans.

En la noche de este lunes, Kyrgios llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas con sus aficionados en su página de Instagram y fue preguntado sobre si pelearía en un ring. El australiano respondió que la idea le interesaba mucho.»Sí, lo haría, al final de mi carrera tenística». Donde añadió: «Hay un par de personas a las que llamaría». No obstante, dijo en broma que al hombre al que no le gustaría enfrentarse es Piers Morgan, de Talk TV. Y es que a Kyrgios le preguntaron si Morgan era alguien a quien le gustaría enfrentarse en el ring y respondió: «¡No, ahora somos amigos!».

No es la primera vez que Kyrgios habla de su retirada. Recientemente, el tenista australiano declaró no querer jugar más por las lesiones: «Si dependiera de mí, la verdad es que no quiero jugar más, para ser honesto. Estoy agotado, estoy cansado. Sólo tengo 28 años, siempre quise tener una familia y no sufrir. Cuando me levanto, no puedo caminar sin dolor».

Al finalista de Wimbledon en 2022 le gustaría dejar el tenis inmediatamente, pero planea continuar «uno o dos años más» porque quiere despedirse en sus «propios términos». «Tengo mucho más que dar pero, para mí, no tengo ganas de jugar más», recalcó.

Kyrgios olvida sus problemas de salud

«Sólo quiero jugar uno o dos años más, estar en la cima y descender a mi manera. Creo que aún me queda cuerda para rato y todavía tengo la capacidad de jugar uno o dos años. Estaré en paz con todo lo que he conseguido», añadió en un podcast ‘On Purpose’.

Kyrgios siempre ha tenido problemas fuera de la pista. Un jugador con un talento descomunal, pero que no ha quedado exento de polémicas tanto dentro como fuera de la pista. En el pasado, el australiano sufrió problemas de salud mental y nunca ha evitado hablar de ello: «Siento que, después de abrirme y contar todo esto, he sido capaz de ayudar a mucha gente. Siento que he sido un faro para mucha gente que lo está pasando mal».

«Aquella fue una época bastante oscura, sinceramente. Gané torneos en el circuito profesional bebiendo cada noche, autoinfligiéndome lesiones, quemando cosas en mi brazo, haciéndome cortes en mi cuerpo por diversión. Hacerme daño se convirtió en una adicción. Me odié a mí mismo. Odiaba levantarme y ser Nick Kyrgios», comentó en el pasado.