Kyrgios medita retirarse con 28 años: «No puedo…»

Nick Kyrgios no pasa por un buen momento. El tenista australiano admite que actualmente no puede «caminar sin dolor» y que esta situación le hace pensar que no quiere «jugar más», aunque aún quiere hacer un esfuerzo por intentar seguir «uno o dos años más». A sus 28 años, que el excéntrico tenista medite su retirada quiere decir que lo está pasando realmente mal con las lesiones, aunque espera superar esos problemas y alargar su carrera.

«Si dependiera de mí, la verdad es que no quiero jugar más, para ser honesto. Estoy agotado, estoy cansado. Sólo tengo 28 años, siempre quise tener una familia y no sufrir. Cuando me levanto, no puedo caminar sin dolor», declaró Kyrgios en el podcast ‘On Purpose’, palabras que están dando mucho que hablar en todo el mundo por tratarse de uno de los grandes reclamos del circuito ATP. Al ex finalista de Wimbledon le gustaría dejar el tenis inmediatamente, pero planea continuar «uno o dos años más» porque quiere despedirse en sus «propios términos». «Tengo mucho más que dar pero, para mí, no tengo ganas de jugar más», recalcó.

Kyrgios quiere volver el año que viene después de jugar sólo un partido en un 2023 plagado de lesiones, donde fue operado de la rodilla en enero y de la muñeca en octubre. Además, no está en condiciones de participar en el Grand Slam de casa, el Abierto de Australia del mes que viene.

«Sólo quiero jugar uno o dos años más, estar en la cima y descender a mi manera. Creo que aún me queda cuerda para rato y todavía tengo la capacidad de jugar uno o dos años. Estaré en paz con todo lo que he conseguido», añadió.

El temperamental australiano alcanzó el número 13 del ranking en 2016 y ganó siete títulos ATP. Llegó a la final de Wimbledon el año pasado, cuando también ganó el título de dobles del Abierto de Australia junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis. Sin embargo, las lesiones no le dan tregua y lleva muchos meses alejado de las pistas, de ahí que incluso se le pase por la cabeza una posible retirada.

Problemas mentales resueltos

Nick Kyrgios siempre ha estado rodeado de polémicas y asuntos extradeportivos que han enturbiado su carrera. De su nivel tenístico y su talento nadie duda, pero el australiano quizás no ha sido todo lo constante que debería, quizás también por los problemas mentales que sufrió. Kyrgios no duda a la hora de hablar de ello y su desgarrador testimonio sorprendió a muchos hace unas semanas.

«Aquella fue una época bastante oscura, sinceramente. Gané torneos en el circuito profesional bebiendo cada noche, autoinfligiéndome lesiones, quemando cosas en mi brazo, haciéndome cortes en mi cuerpo por diversión. Hacerme daño se convirtió en una adicción. Me odié a mí mismo. Odiaba levantarme y ser Nick Kyrgios», desvelaba el tenista australiano, que poco a poco fue saliendo de aquel agujero negro. Por eso ahora quiere ayudar a jóvenes que se encuentran en una situación similar: «Siento que, después de abrirme y contar todo esto, he sido capaz de ayudar a mucha gente. Siento que he sido un faro para mucha gente que lo está pasando mal».