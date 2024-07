Djokovic arrasa en su debut en Wimbledon y despeja todas las dudas sobre su físico

Todas las miradas estaban puestas en Novak Djokovic en el segundo día de competición en Wimbledon 2024 y el tenista serbio, siete veces campeón del torneo, despejó todas las dudas que había en torno a su estado físico con una victoria sin paliativos para iniciar su camino en Londres. Djokovic, menos de un mes después de retirarse de Roland Garros y de necesitar de una intervención quirúrgica en su rodilla, se deshizo por un clarísimo 6-1, 6-2, 6-2 del checo Kopriva y avanza a segunda ronda en el All England Club.

Días después de asegurar que, si jugaba en Wimbledon este año, lo haría porque creía que tenía oportunidad de ganar, Novak Djokovic sumó un triunfo contundente y que le confirma como candidato a sumar un nuevo título de Grand Slam a sus vitrinas. Si bien es cierto que Vit Kopriva, número 123 del ranking ATP, no es el rival más duro al que se enfrentará en el torneo, el dominio de la situación de Nole, sumado a las buenas sensaciones físicas en una superficie potencialmente lesiva para sus rodillas, constatan que su estado es óptimo y que puede incluso crecer en próximos compromisos.

Dominando con su servicio, con el que enganchó 10 aces y no concedió una sola pelota de break y arrasando al resto, hasta el punto de lograr seis breaks y otras nueve ocasiones más de rotura, Djokovic se sintió como en casa en la central del All England Club, demostrando que su presencia en el tercer Grand Slam de la temporada no es ni casualidad ni algo demasiado arriesgado, si no que sus sensaciones físicas y tenísticas van a más, obligando a considerarle tan favorito como el que más de cara a partir en la final del próximo 14 de julio.

Queda mucho para esta instancia, pero Djokovic ya ha dado el primer paso y no de cualquier forma, si no colocando su pierna derecha, la de la rodilla a priori maltrecha, por delante. Novak lució una rodillera protectora como hiciera en los días de entrenamiento previos, pero su movilidad estuvo tan destacada como el acierto con el que fue logrando construir un triunfo inapelable y cerrado en apenas dos horas de partido, minutaje perfecto para sumar el rodaje necesario, pero sin forzar más de la cuenta en primera ronda.

La rodilla de Djokovic, sin problemas

Djokovic avanza así a la segunda ronda de Wimbledon 2024, en la que tendrá como rival al vencedor del duelo entre el wild card británico Fearnley y el qualy español Alejandro Moro. En cualquier caso, el jueves se vivirá el segundo capítulo del milagro de Novak Djokovic, que ya no tendrá dudas sobre su estado si no curiosidad por saber si realmente su mejor versión de la temporada coincide con el momento en el que más dudas había sobre su figura, debido a una lesión de rodilla que parece haber desaparecido para destapar la versión más feroz del tenista más laureado de todos los tiempos.