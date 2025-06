Kubica se une a Fernando Alonso como los únicos en ganar Le Mans y una carrera de F1 en el último siglo

Robert Kubica ha dejado una marca imborrable en la historia del automovilismo este domingo tras ganar las 24 Horas de Le Mans. Y es que el piloto del equipo privado de Ferrari ha entrado en un selecto club tras conquistar la mítica carrera que se disputaba este fin de semana en La Sarthe, el segundo circuito más largo del mundo con algo más de 13 kilómetros.

ROBERT KUBICA wins his FIRST LE MANS!! 🏆🇫🇷

He makes history as the FIRST Polish driver to win the legendary 24 Hours of Le Mans.

What. a. drive.#WEC #LeMans24 #Ferrari @AFCorse pic.twitter.com/bmQn4f3jlF

— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 15, 2025