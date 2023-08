Kane no viaja a Barcelona para el Gamper a la espera de resolver su futuro

Harry Kane es la gran baja para el Trofeo Joan Gamper de 2023. El capitán del Tottenham Hotspur se perderá el encuentro de su equipo ante el Barcelona a las 20:00 horas de este martes en el Estadio de Montjuïc y todo hace indicar a que se ha quedado en Londres a la espera de que se resuelva su futuro.

El pasado lunes se informaba desde Inglaterra de que el Tottenham había recibido una oferta más del Bayern de Múnich por el delantero, que superaba los 100 millones de euros. Sin embargo, el presidente de la entidad londinense, Daniel Levy, habría rechazado esa última propuesta de los bávaros.

Por su parte, Kane se había marcado este domingo como fecha límite para esclarecer el asunto de su futuro, puesto que el Tottenham debuta en la Premier League contra el Brentford. Entonces, la del lunes podría haber sido la última intentona bávara por hacerse con los servicios de un delantero cuyo contrato en el equipo de la capital inglesa finaliza el 30 de junio de 2024.

Según Sky Sports, no viajó junto al resto de sus compañeros a la Ciudad Condal para la disputa del último test antes del inicio de sendos campeonatos ligueros. Aun así, según la información llegada desde Londres, los aficionados del Tottenham no tendrían de qué preocuparse, puesto que su ausencia no está ligada al enigma de su futuro. A pesar de ello, no se especificó el motivo por el que no acudirá al Gamper, lo que vuelve a levantar todos los rumores sobre su futuro.

Harry Kane has not travelled with the Tottenham side for their game against Barcelona tonight but we understand he is enjoying life at Spurs under Ange Postecoglou ⚪ pic.twitter.com/CMabSF1oQX

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 8, 2023