Dennis se proclama campeón del mundo de la Fórmula E en el caos de Londres

Jake Dennis se ha proclamado campeón del mundo Fórmula E en una de las carreras más caóticas de la historia de este deporte, la del London E-Prix. El piloto británico de Andretti no necesitó llegar hasta la última carrera del Mundial, que se disputará este domingo, y adelantó la gran celebración al sábado tras una carrera llena de incidentes en la que ganó Mitch Evans, de Jaguar.

En una prueba en la que se declaró hasta dos veces la bandera roja en las seis últimas vueltas, Dennis hizo historia para su país, siendo el primer campeón británico de la historia de este deporte, para colmo, en Londres. Con 28 años, el piloto de Andretti firma un segundo puesto agónico que le lleva a tocar la gloria en el mundo del automovilismo.

