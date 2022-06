La jueza rechaza la petición de la UEFA y el ‘caso Superliga’ sigue adelante

El juicio por el ‘caso Superliga’ sigue adelante en el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid. Durante la vista previa del caso, celebrada este martes en la sede judicial de la calle Gran Vía, la jueza Sofía Gil García ha desestimado la petición de la UEFA para finalizar el proceso. El organismo europeo alegaba una supuesta carencia sobrevenida del objeto de proceso, es decir, que el proyecto de la Superliga ya está finiquitado y no tiene sentido seguir adelante con el caso, pero la justicia ha negado el argumento y ha dado la razón a la European Super League Company (ESLC).

Más de dos horas se prolongó la vista previa, un procedimiento que habitualmente suele durar bastante menos, lo que demuestra la complejidad de este proceso en el que la Superliga y su socio A22 Sports Managements figuran como demandantes, mientras que la UEFA, la FIFA, la Liga española y la RFEF comparten el bando de los demandados en este caso sobre monopolio en el fútbol europeo.

El abogado de la Superliga, Fernando Izurzun, subrayó en su argumentación que «es evidente la posición de abuso de dominio que ostentan tanto de la UEFA como de la FIFA» en el fútbol europeo. Como trasfondo, el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reza así: «Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior».

Por su parte, el letrado de la UEFA defendió su postura de que la Superliga es un proyecto sin futuro y presentó como pruebas declaraciones en este sentido del presidente del Liverpool, realizadas unos días después de que el club inglés se apeara de la nueva competición. En su opinión, esto demostraba el final del proyecto, pero la jueza fue muy clara en su respuesta.

La jueza, firme con la UEFA

«La UEFA no puede pretender la terminación del procedimiento. No vamos a llegar a un acuerdo en este sentido. El objeto del procedimiento es más amplio y debe continuar. No considero que hasta una carencia sobrevenida de objeto y no cabe recurso respecto a esta cuestión. Las partes demandadas niegan todos los hechos de la demanda», lamentó Gil García.

De esta forma, la magistrada dio luz verde a que continúe el procedimiento y explicó que no fijará la fecha del juicio hasta que se pronuncie la justicia europea el mes que viene. Concretamente, serán los días 11 y 12 de julio cuando se celebre la primera vista sobre el ‘caso Superliga’ en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Allí volverá a estar Jean-Louis Dupont, presente este martes en Madrid para respaldar a la Superliga y mundialmente famoso por defender al futbolista belga Jean-Marc Bosman en el caso que hace casi 30 años provocó un terremoto en el fútbol europeo.